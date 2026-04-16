剴剴案社工一審判決出爐 李怡貞斥兒福聯盟「拖所有社工下水」籲停捐

陳尚潔一審判決理由曝光，網紅律師李怡貞認為社工陳尚潔的判決沒有輕縱，傻眼的是兒福聯盟洗地發文，呼籲停捐。（資料照）

台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童「剴剴」虐死案，涉案社工陳尚潔涉及偽造訪視紀錄、未依規定通報兒虐遭控過失致死，判決書今（16日）出爐，網紅律師李怡貞認為社工陳尚潔的判決沒有輕縱，但最讓人跌破眼鏡的是兒福聯盟第一時間繼續洗地，發表早就擬定好的版本，繼續牽扯所有社工下水，呼籲停捐兒福聯盟。

李怡貞在臉書專頁「女人大律師李怡貞」發文斥責兒福聯盟的「洗地發文」，質問「兒福聯盟你們怎麼不說一下你們擁有鉅額善款，但是否將無背景無勢力的社工當免洗筷讓大多社工做到力不從心，做到熱情消失殆盡？」，否則為什麼連法院的判決書都認為陳尚潔工作並無超量。但是據她所知大部分的社工，工作量都是超量的，要叫社工再扛一個保證人地位，社工當然反彈。

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李怡貞強調，如果社工都有做好最基本最基本該做的事，就像我們一般人吃飯睡覺大便基本的事情都有做到的話，根本不需要討論保證人地位。「這個案子的重點是陳尚潔不配稱為社工，因為她連最基本社工該做的的事都不做，但是又雞婆的鎖在剴剴身邊孤立剴剴」。

李怡貞說，「正常工作的社工真的不需要被兒福聯盟這些偷換概念的洗地文給騙了。就不用說陳尚潔那些亡羊補牢的各種文件篡改以及官官相護的忝不知恥，否則檢察官不會依偽造文書起訴」。

李怡貞也對在天上的剴剴說，「你小小年紀都都撐了114天，我們也一定可以，我們會繼續關注下去，大家會用愛撐著你委屈巴巴的靈魂」。

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