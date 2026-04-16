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    首頁 > 社會

    彰化大葉大學火警地下游泳池冒白煙 師生緊急疏散

    2026/04/16 13:09 記者陳冠備／彰化報導
    彰化大葉大學觀光餐旅大樓地下2樓游泳池區域冒出大量白煙，消防人員利用熱顯像儀進行搜索。（民眾提供）

    彰化大葉大學觀光餐旅大樓地下2樓游泳池區域冒出大量白煙，消防人員利用熱顯像儀進行搜索。（民眾提供）

    彰化大村鄉大葉大學今（16日）上午傳出火警，起火點位於校內觀光餐旅大樓地下2樓游泳池區域，現場冒出大量白煙，由於正值上課時間，驚動不少學生，幸好緊急疏散，未造成人員傷亡或受困。詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

    彰化縣消防局表示，早上8點49分獲報該大樓地下室冒煙，立即派遣消防車15輛、消防人員29人趕赴現場搶救。消防人員抵達時，外觀未見明顯火煙，經校方引導進入地下2樓後，確認煙霧來源為游泳池區域。

    彰化縣消防局指出，消防人員利用熱顯像儀（TIC）及五用氣體偵測器進行搜索，進一步在淋浴間發現天花板有燒熔情形，研判可能為起煙點，由於煙霧已透過空調系統流竄至其他空間，現場同步進行排煙作業，以防止危害擴大。

    大葉大學表示，校方第一時間發現異常煙霧後，立即啟動消防編組通報，並聯絡消防隊入校處理，全校師生安全無虞；消防局表示，現場未傳出人員傷亡或受困，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

    大葉大學地下2樓游泳池傳火警，消防人員在淋浴間發現天花板有燒熔情形。（民眾提供）

    大葉大學地下2樓游泳池傳火警，消防人員在淋浴間發現天花板有燒熔情形。（民眾提供）

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