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    男租車不還持刀拒捕花蓮市區上演警匪追逐 跑一整晚車沒油被逮

    2026/04/16 13:21 記者花孟璟／花蓮報導
    鳳林分局豐濱派出所警員將逃跑整晚的張姓男子攔下，上手銬逮捕。（警方提供）

    鳳林分局豐濱派出所警員將逃跑整晚的張姓男子攔下，上手銬逮捕。（警方提供）

    一名50歲張姓男子在花蓮租賃一輛黑色豐田Altis轎車卻沒還車，業者昨天下午報案侵占，晚間警方發現車子後啟動圍捕攔截，但男子持刀拒捕，警匪上演超過10小時、破百公里的追逐大戰，過程中警車還與轎車發生碰撞，直到跑到車子沒油，今天早上在豐濱加油站加油時終於被逮。

    涉嫌侵占車輛的50歲張姓男子14日下午4點到租車店租車1天，依約定須在隔天下午5點之前歸還，業者昨天下午卻等不到還車，打電話也不接，向警方報案車輛被侵占。

    昨晚9點多，花蓮警分局巡邏員警在花蓮市國興二街、國聯四路口發現黑色Altis轎車，立即啟動圍捕攔截，過程被目擊還po上網「警察真的不是吃素的」！

    起初張姓男子還配合警方將車子開到花蓮車站旁豐川派出所釐清，但眼見警方要他下車，張男突然態度丕變，情緒激動拿出長刀下車揮舞、作勢要攻擊警方，警方緊急拿出辣椒水狂噴，張男卻突然把刀子架在自己脖子退回車內，還大聲威脅警察不要靠近，警察拔槍喝令男子下車，他反而開車加速逃逸。

    雙方在花蓮市區發生追逐戰，一路從市區、中央路往鯉魚潭、晚間10點多還從東華大學門口經過，接著又過花蓮大橋走台11線南下，追逐時雙方還發生撞擊，造成警車車頭及輪框受損。

    台11線往南可選擇的重要路口很少，警方決定改採車牌辨識系統，在台11線沿線重要路口部署警網，透過追蹤嫌犯位置展開圍捕，今天早上7點半嫌犯侵占車輛被警方發現停在台11甲豐濱加油站，企圖從光豐公路轉往縱谷。

    從昨晚9點到今早7點半，開車逃了10個半小時，張嫌明顯疲累，跑了107公里後車子也沒油，加完油男子又企圖逃跑，早上8點多被鳳林警分局豐濱派出所警員在台11線攔下，最後張嫌終於不再抵抗，警方將張嫌上銬逮捕，車內也搜出長刀、鐵鎚等物。

    警方調查，張姓男子原本在桃園市擔任貨車司機，由於遭裁員心情不好，獨自回花蓮老家散心，警方今天依公共危險罪、妨害公務、侵占等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，沿路超速違反交通規定也將依法開單。

    警方掏槍喝令男子就逮，但男子拒捕反而縮回車內。（警方提供）

    警方掏槍喝令男子就逮，但男子拒捕反而縮回車內。（警方提供）

    警匪追逐畫面被目擊民眾拍下。（取自網路）

    警匪追逐畫面被目擊民眾拍下。（取自網路）

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