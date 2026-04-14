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    轎車行駛國道3號南向沙鹿路段 突被前方曳引車掉落的電池砸中

    2026/04/14 00:19 記者歐素美／台中報導
    民眾po出的行車紀錄器畫面，可見前方曳引車掉落一巨大物品。（擷取自Threads）

    民眾po出的行車紀錄器畫面，可見前方曳引車掉落一巨大物品。（擷取自Threads）

    13日下午1點多，有民眾駕車行駛在國道3號南向175公里處台中市沙鹿路段，前方1輛曳引車載運的貨物突然掉落，轎車駕駛閃避不及，致車頭毀損，車主表示，雖人未受傷，但心有餘悸；國道公路警察局第七公路警察大隊表示，已通知曳引車主前來調查，強調高速公路上如因裝載物掉落致生事故者，將依「道路交通管理處罰條例」處以3000元以上18000元以下罰鍰。

    民眾在網路po文表示，13日下午1點50左右，行駛在國道3號南下接近清水交流道的地方，莫名被大車的掉落物襲擊，車頭幾乎快毀，幸人未受傷，雖然盡量讓自己保持冷靜，現在想想還是心有餘悸。

    國道公路警察局第七公路警察大隊表示，這起車禍發生在13日下午1點50分，在國道3號南向175公里沙鹿路段，民眾駕駛轎車行駛於中線車道，前方外側車道1輛引車所載運的電池掉落，轎車駕駛閃避不及而發生碰撞，造成車輛受損，幸未造成人員受傷，車禍事故發生經過及肇因，持續調查釐清中，目前已通知曳引車駕駛到案說明。

    警方並呼籲駕駛人裝載貨物時應避免超高、超寬、超長或超載，並確實綑紮牢固，以維行車安全，在高速公路上如因裝載物掉落致生事故者，將依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款規定，處駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰。

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