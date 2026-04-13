中醫女院長拒求愛 恐怖男診所潑汽油 台中地院裁定羈押

台中魏姓男子愛慕女院長求愛不成，昨晚竟到中醫診所潑灑汽油，台中地檢署今晚複訊後向台中地院聲請羈押禁見。（記者陳建志翻攝）

首次上稿 23:07

更新時間 23:58

台中一名魏姓男子（47歲），看病後愛慕西屯區一家中醫診所女院長，沒想到求愛不成竟由愛生恨，昨天晚上9點左右，開車抵達這家中醫診所後，竟拿出事先準備的汽油朝診所大門潑灑後離去，民眾聞到刺鼻的汽油味趕緊報案，消防人員獲報趕到場戒備處置，警方經調閱監視器，今天下午將魏男拘提到案，因去年也有類似恐怖行徑，台中地檢署複訊後今晚依預備放火燒燬現供人使用之住宅、攜帶危險物品實行跟蹤騷擾等罪嫌向法院聲請羈押禁見。台中地院裁定羈押、未禁見。

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台中市消防局昨晚9點19分接獲報案，指稱西屯區國安一路一家中醫診所遭人潑灑汽油，立刻派遣協和分隊到場，發現地面、牆面有揮發性油料，立刻在場戒備，並通報市府環保局，直到晚間10點多，環保局人員到場，確認現場無危害之虞才撤離，因樓上就是集合式大樓，民眾都慶幸未點燃，否則後果不堪設想。

台中市警局第六分局獲報，立刻報請台中地檢署，由柯學航檢察官組成專案小組指揮偵辦，今天下午1點10分，員警持拘票及搜索票，前往台中市南區拘獲魏姓男子（47歲）到案，並執行搜索，當場查扣疑供作案使用的汽油桶、打火機等物。

據了解，魏男曾到該中醫診所看診後愛慕女院長，去年曾向女院長表達愛慕之意但未被接受，魏男疑因此由愛生恨，昨晚持汽油到中醫診所潑灑，檢察官訊問後認為魏男涉犯刑法預備放火燒燬現供人使用之住宅、恐嚇危害安全及違反跟蹤騷擾防制法之攜帶危險物品實行跟蹤騷擾等罪嫌重大。

檢方並查出，魏男除本次犯行，去年也曾在屏東縣、台中市等地，多次以潑灑汽油方式恐嚇及跟蹤騷擾其他被害人，有事實足認其有反覆實行恐嚇危害安全及跟蹤騷擾犯罪之虞，向台中地院聲請羈押禁見。台中地院裁定羈押、未禁見。

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