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    新北泰山驚傳怪客攻擊路人！先闖科大亂抱學生 後拉扯女騎士害摔倒

    2026/04/13 10:27 記者吳仁捷／新北報導
    新北市泰山傳出怪客當街攻擊、騷擾騎士（畫面上方左側），被警方壓制，強制送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市泰山傳出怪客當街攻擊、騷擾騎士（畫面上方左側），被警方壓制，強制送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市泰山傳出一名怪客當街攻擊路人，一名女騎士遭拉扯摔倒，警方獲報趕抵，當場壓制，因楊姓男子語無倫次，精神不穩定，警方連繫衛生局，將他強制送醫；警方更查出，楊嫌攻擊、滋擾路人前，到黎明科大內騷擾、摟抱學生，嚇壞師生，隨後跑到路邊滋擾過往路人，學生、民眾得知楊嫌送醫，紛紛鬆口氣。

    新北市警方於11日下午5時許獲報，泰山區泰林路三段22號前，一名男子攻擊、拉扯路人、騎士，且該路段為林口下山要道，人車頻繁，險象環生。

    警方到場前，也獲報一名怪客到黎明科大內，對不特定學生肢體騷擾、摟抱，嚇得學生花容失色，多人事後回神報案；警方查訪，確認應為同一人，當場壓制樣22歲楊嫌，因情緒激動、無法溝通，警方聯繫衛生局，證實為列管患者，將他強制送醫。

    警方過濾監視器，發現楊嫌衝出科大校園後，衝到對面馬路，坐在路邊，距離車道只有數十公分，且汽機車、公車高速而過，相當危險，楊男見一輛公車途經後，衝到後方，對剛下山的騎士們騷擾，1名22歲李姓女騎士閃避不及，遭楊男拉扯摔倒，導致擦挫傷，意識清楚送醫，幸無大礙。

    警方除協助衛生局強制送醫，林口警分局泰山分駐所對楊嫌涉及妨害自由及傷害罪嫌，也依法送辦。

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