被毒蛇咬還帶「凶手」就醫！老翁騎車衝急診 醫急喊：這動作更危險

新北市新店一名老翁被青竹絲咬到，還把蛇打死帶到醫院提供醫師辨識。（新店耕莘醫院提供）

新北市新店區一名老翁11日在戶外砍草時，手部不慎遭蛇咬傷，當下僅感刺痛，隨即出現明顯腫脹與兩處牙痕，老翁未等待救護車到場，忍痛自行騎車前往醫院就醫，還將咬傷他的青竹絲一併帶到急診室，讓醫護人員嚇一大跳。耕莘醫院急診醫師黃復瑤表示，民眾切勿為了確認蛇種冒險捕捉或接觸蛇類，極易造成二次咬傷，若無法安全辨識，應以拍照或記憶外觀特徵為主，以自身安全為優先。

黃復瑤指出，老翁帶來的青竹絲長約45公分，雖然已經被打死，還是讓在場醫護人員有些緊張，牠屬於出血性毒蛇，咬傷後常見局部劇痛、腫脹與瘀青，嚴重時可能影響凝血功能，老翁自訴他被毒蛇咬之後，除了把蛇打死，還先自行以口想把蛇毒吸出，但醫師指出，以口吸毒液為錯誤方式，不僅無法有效移除毒液，還可能增加感染及中毒風險，民眾切勿模仿，所幸該名患者到院時意識清楚，經初步評估後，已給予適當治療並持續觀察中。

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黃復瑤提醒，雖然攜帶蛇體有助於醫師辨識種類，但民眾切勿為了確認蛇種而冒險捕捉或接觸蛇類，極易造成二次咬傷，若無法安全辨識，應以拍照或記憶外觀特徵為主，以自身安全為優先。

他建議民眾，針對蛇咬傷處置，切勿以口吸毒、切開傷口或冰敷，這些方式不僅無助於排除毒液，反而可能加重傷勢。正確原則為保持冷靜、減少活動、固定患肢並儘速送醫。

清明節後氣溫回升，蛇類活動明顯增加，民眾從事農務或戶外活動時，應穿著適當防護裝備，如長袖衣褲與包覆性鞋具，並留意草叢與陰暗處環境，以降低遭蛇咬風險。

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