棒球狼教練染指逾80童民進黨議會黨團炮轟中市府未究責、零改革

台中市議會民進黨團譴責盧市府處理棒球狼教練案失職失能。（記者蘇孟娟攝）

台中一國小棒球教練涉性侵、猥褻學童案，檢方三波起訴累計受害學童逾80人，民進黨台中市議會黨團今抨擊台中市府讓有猥褻前科的狼教練在校園任教長達6年無人攔阻，未能及時阻止學生受害，放任悲劇重演，盧市府只處罰基層，沒有行政究責，台中市長盧秀燕只會披著「媽媽市長」糖衣，根本失職，要求擴大調查，盧秀燕更要負責。

案件在2024年12月有家長出面控訴下事件曝光，該名教練曾在2012年因強制猥褻遭到判刑，但當事學校自2019年起聘用多年，竟未定期查詢「不適任教師查詢系統」篩出，讓學童持續受害，近日檢方第三波偵結又查出新的受害人，受害人數累計逾80人。

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教育局長蔣偉民昨（7日）在議會教育文化委員會面對議員關切，稱受害學童43人，挨批行政調查跟不上，甚至自請處分也沒下文，險被趕出議場。

台中市議會民進黨團今緊急記者會譴責，黨團總召周永鴻指出，事發迄今逾1年，蔣偉民案情掌握不力，自請處分沒處分，盧秀燕表現得「不要不緊」，「事情不夠嚴重嗎」、「聽不到受害學童在哭泣嗎」。

包括議員張家銨、黃守達、張玉嬿、李天生、陳俞融均質疑，學校未依規定每3年檢視不適任教師系統，造成持續有學生受害，盧市府團隊只處理基層，教育局竟置身事外；議員林祈烽、林德宇、李天生痛批，連串失職無能讓無辜學童「掉入火坑」，要求全面究責。

周永鴻及議員陳淑華、謝家宜及陳雅惠指出，要求全面擴大調查，盧秀燕只會披著「媽媽市長」的糖衣，根本麻木不仁，消費媽媽、不配當媽媽市長，要求盧秀燕究責也要負責。

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