毒害基隆河！黑心商害10萬人喝毒水狠撈4億 32人被起訴

基隆地檢署偵辦去年11月27日基隆汐止自來水汙染案，12月10日搜索將誠公司，歷經4個月偵查，瓦解將誠龐大之環保犯罪網絡。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署偵辦去年11月基隆和新北汐止10餘萬自來水用戶遭污染案，經過4個多月密集偵辦，今天（8日）偵結，將游、黃、范、顧等4家公司負責人與員工等共犯共32人，依違反廢棄物清理法等罪提起公訴，並聲請法院扣押游等被告共3億522萬餘元，及游男等4家曳引車、油罐車等設備。

基隆市長謝國樑表示，基市府在爆發自來水污染案後，與基隆地檢署緊密配合，將會在起訴後2日內公布市府對業者的裁罰。

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檢警調查，將誠公司雖具備乙級廢棄物清除機構許可，僅能載運船舶廢油至合格機構，並無處理許可，將誠公司負責人游侑梵卻自2020年起，承租世紀貨櫃儲運場停車場，私設地下處理工廠，接收自港口載運的船舶廢油及高雄市滿進公司提供的船舶廢油水。將誠公司將廢油進行油水分離處理後，將含有有害健康物質之廢水，在未經處理狀態下逕行排入基隆河，廢水隨後進入自來水供水系統，影響基隆市及新北市汐止區之飲水安全。

檢警調查，游侑梵不僅把將誠公司非法處理後的廢油賣給滿進公司黃姓負責人，還賣給苗栗縣巨鎮公司顧姓及桃園市台清公司范姓負責人，黃等3人將購得廢油混充為工業用油後，再轉售予下游廠商，作為燃燒鍋爐等需要的燃料油；此外，游還與合法的廢棄物處理廠商台清公司合謀，由台清公司開立虛偽證明，佯裝廢棄物已全數運往合法地點處理，以掩飾非法牟利。

檢方統計，涉案的將誠等4家公司以此模式獲取之不法所得總計達4億297萬餘元。檢方認定游侑梵、黃姓、顧姓與范姓負責人等9人涉犯廢清法非法處理廢棄物、申報不實、水污法非法排放污水、刑法流放有害物質污染河川及妨害公眾飲水安全等罪嫌；其中，黃姓、顧姓、范等23人，分別涉犯廢清法非法處理廢棄物及開具虛偽證明罪嫌。檢方請求法院對游等32人從重量刑，並沒收全數犯罪工具及不法所得。

基隆市將誠公司負責人游侑梵接收自港口載運的船舶廢油後，利用私設的油水分離設施進行油水分離後，將含有害健康物質之廢水偷排入基隆河。（記者林嘉東攝）

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