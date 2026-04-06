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    首頁 > 社會

    新竹貴婦遭詐2000多萬 還手捧1.4公斤黃金給車手

    2026/04/06 19:05 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹貴婦遭詐兩千多萬，現金被騙完還手捧1.4公斤黃金給車手。（示意圖）

    新竹貴婦遭詐兩千多萬，現金被騙完還手捧1.4公斤黃金給車手。（示意圖）

    新竹王姓貴婦誤信詐騙集團投資股票騙術，不斷掏出現金存款給車手加碼，總計面交19次共被騙2075萬，其中最後一次是因戶頭現金已被騙光，還執迷不悟手捧1.4公斤黃金到高鐵站給車手，新竹地院將8名詐團成員判處4年不等刑期。

    法官調查，詐欺集團成員自去年2月向王女佯稱：股票投資即可獲利，並邀王女加入「股夢飛揚」群組，再由自稱投資公司助理，提供APP，佯稱可透過APP操作投資股票，致王女受騙交付投資款項，車手持偽造工作證及「投資公司」現儲憑證收據向王女收款後，再交給收水人員或放至指定地點，而隱匿詐欺所得去向、使檢警難以追查。

    總計王女從去年3到6月面交19次共遭詐2075萬元，其中最後一次因為手邊現金存款已經被騙光，甚至還手捧1.4公斤的黃金到新竹高鐵站給車手，價值約454萬，事後已無財產才知遭詐，大夢初醒。

    法官審酌張維晉等8人正值青壯年、有工作能力，不思以正當方式賺取所需，竟貪圖報酬而加入詐欺集團分別擔任取款車手、收水者、車手頭等，使王女受有鉅額財產損失，嚴重影響我國經濟秩序及社會治安，且其掩飾、隱匿犯罪所得來源與去向的洗錢行為，更使金流難以追溯，增加查緝難度與告訴人追回犯罪所得的可能，最後法官將張男等8名詐團成員依三人以上共同詐欺罪判處4年不等徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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