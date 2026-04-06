為母慶生變調！陸軍士官酒後砸車擺爛 憲兵隊進花防部拘提

花蓮王姓現役軍人放假時酒後與人發生衝突，砸壞路邊車輛挨告，被警方拘提到案。（警方提供）

花蓮21歲王姓現役軍人今年1月間在光復鄉，因酒後糾紛失控動手砸車，事後卻遲未到案說明。鳳林警分局在多次通知未果後，向地檢署聲請拘票，並於本月2日上午會同憲兵隊，前往陸軍花東防衛指揮部把人拘提到案。全案詢後依毀損、妨害秩序罪嫌及違反社會秩序維護法函送法辦。

警方調查，這起衝突發生在今年1月3日深夜，32歲林姓男子與多名親友在光復鄉一處小吃店為母親慶生，酒過三巡後，林男與妹妹的21歲王姓男友因細故爆發口角，雙方隨即演變成肢體衝突，在店外徒手互毆。衝突過程中，身為現役士官的王男疑因情緒激動，竟徒手重擊停放路旁的轎車，導致後擋風玻璃當場粉碎。

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據了解，警方獲報到場時，衝突雖已停止，但現場一群人仍因爛醉爭吵不休。警方先行控制現場，並將林、王2人帶回派出所，當時雙方考量親戚關係互不提告傷害；但無辜受害的楊姓車主事後與王男協調和解不成，於1月中旬正式提告毀損。鳳林分局隨後多次通知王男到案，王男卻置之不理，警方遂報請檢察署核發拘票。

由於王男具有現役軍人身分，鳳林分局富田派出所員警在2日上午9時許，於花蓮憲兵隊協助下，持拘票進入位於營區執行拘提。花防部今日也對此發布新聞稿表示，針對官兵違法行為絕不縱容，除全力配合司法偵辦，並將依「刑懲併行」原則檢討適處，同時通令所屬加強軍法紀教育，以維護軍譽。

花蓮王姓現役軍人放假幫媽媽慶生，酒後與人發生衝突，砸壞路邊無辜車輛。（警方提供）

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