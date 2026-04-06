為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    為母慶生變調！陸軍士官酒後砸車擺爛 憲兵隊進花防部拘提

    2026/04/06 19:03 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮王姓現役軍人放假時酒後與人發生衝突，砸壞路邊車輛挨告，被警方拘提到案。（警方提供）

    花蓮王姓現役軍人放假時酒後與人發生衝突，砸壞路邊車輛挨告，被警方拘提到案。（警方提供）

    花蓮21歲王姓現役軍人今年1月間在光復鄉，因酒後糾紛失控動手砸車，事後卻遲未到案說明。鳳林警分局在多次通知未果後，向地檢署聲請拘票，並於本月2日上午會同憲兵隊，前往陸軍花東防衛指揮部把人拘提到案。全案詢後依毀損、妨害秩序罪嫌及違反社會秩序維護法函送法辦。

    警方調查，這起衝突發生在今年1月3日深夜，32歲林姓男子與多名親友在光復鄉一處小吃店為母親慶生，酒過三巡後，林男與妹妹的21歲王姓男友因細故爆發口角，雙方隨即演變成肢體衝突，在店外徒手互毆。衝突過程中，身為現役士官的王男疑因情緒激動，竟徒手重擊停放路旁的轎車，導致後擋風玻璃當場粉碎。

    據了解，警方獲報到場時，衝突雖已停止，但現場一群人仍因爛醉爭吵不休。警方先行控制現場，並將林、王2人帶回派出所，當時雙方考量親戚關係互不提告傷害；但無辜受害的楊姓車主事後與王男協調和解不成，於1月中旬正式提告毀損。鳳林分局隨後多次通知王男到案，王男卻置之不理，警方遂報請檢察署核發拘票。

    由於王男具有現役軍人身分，鳳林分局富田派出所員警在2日上午9時許，於花蓮憲兵隊協助下，持拘票進入位於營區執行拘提。花防部今日也對此發布新聞稿表示，針對官兵違法行為絕不縱容，除全力配合司法偵辦，並將依「刑懲併行」原則檢討適處，同時通令所屬加強軍法紀教育，以維護軍譽。

    花蓮王姓現役軍人放假幫媽媽慶生，酒後與人發生衝突，砸壞路邊無辜車輛。（警方提供）

    花蓮王姓現役軍人放假幫媽媽慶生，酒後與人發生衝突，砸壞路邊無辜車輛。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播