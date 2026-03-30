幫按摩、共喝一瓶酒搞曖昧？ 外送員進女子香閨遭控性騷栽了

楊男從背後環抱A女，A女請楊男搭電梯離開時，楊將手放在她屁股後面，進而伸手摸她的屁股。示意圖。（資料照）

高雄市楊姓外送員因取餐而結識在早餐店工作的A女，2人曾到超商喝咖啡，楊男還進到A女家中幫她按摩、共喝一瓶酒，楊男自以為兩人在搞曖昧，楊在第二次到女子住處更進一步討抱、摸臀等肢體接觸時，被控性騷提告，法院勘驗監視器、以及雙方說詞，認定楊男確有性騷犯行，處有期徒刑3月。

判決指出，A女在早餐店任職，被告楊男是外送員，為朋友關係，偶爾傳LINE，曾在超商喝咖啡2次。楊男被控於2023年4月19日上午帶酒至她住處，與她訴說同事、太太之間的不快，並煎魚、喝酒，期間楊說「抱一下」，伸手靠過來，從背後環抱A女，她嚇一跳，拿起玻璃罐作勢，他才收手，A女請楊男搭電梯離開時，楊將手就放在她屁股後面，進而伸手摸她的屁股。

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楊男辯稱，他與A女間有曖昧，互動非常親密且很愉快，他有去告訴人住處按摩，告訴人還傳性暗示的訊息給他，案發當天去告訴人住處煎魚、剝茶葉蛋餵告訴人吃、依偎在一起吃飯、與A女喝同一瓶酒。但楊男說詞均遭A女否認。

橋頭地院勘驗電梯監視器、以及雙方說詞，認定楊男確有性騷犯行，處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。可上訴。

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