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    首頁 > 社會

    女駕駛未打方向燈遭檢舉罰1200 法官信了這理由判免罰

    2026/03/30 07:45 記者陳建志／台中報導
    台中羅姓女駕駛去年駕駛自小客車遭檢舉未打方向燈，羅女提起行政訴訟，主張車道線不明顯，台中高等行政法院勘驗影片，認定羅女所言屬實，判決罰單撤銷。（記者陳建志攝）

    台中羅姓女駕駛去年駕駛自小客車遭檢舉未打方向燈，羅女提起行政訴訟，主張車道線不明顯，台中高等行政法院勘驗影片，認定羅女所言屬實，判決罰單撤銷。（記者陳建志攝）

    台中羅姓女駕駛，去年8月開車沿大里區大智路往中興路2段行駛，卻被檢舉未打方向燈，遭開罰1200元，羅女不服提出行政訴訟，主張當時車道線標示不清，自己是直線行駛，並未變換車道，台中高等行政法院當庭勘驗影片，發現白線段的白漆已明顯脫落無法辨識，羅女直行未打方向燈，並無可歸責性，判決原處分撤銷。

    判決指出，羅姓女駕駛2025年8月7日上午10點多，駕駛自小客車沿台中大里區大智路往中興路2段行駛時，民眾認有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」的違規，向警方檢舉，員警檢視影像資料後依法開罰1200元，羅女不服提起行政訴訟。

    羅女強調，當時沿大智路「維持直線」行駛接近中興路2段交岔路口後進入中線車道，因當時路面未明確標示車道線，主觀認為是行駛在同一車道上，並無變換車道，所以才沒有打方向燈。

    台中高等行政法院法官當庭勘驗檢舉影片，發現當時羅女沿大智路外側車道駛向中興路2段交岔路口，路口前由2車道擴展為3車道，但路口雙白實線前的車道線僅可見曾有繪設車道線的痕跡，但白線段的白漆大半已脫落，無法明顯辨識，車子未開啟方向燈繼續直行，並跨越白漆幾乎脫落的車道線後進入中線直行車道，認為羅女主張確屬有所根據。

    且養護單位也承認，該路段的標線因長期車流及天候因素影響，致辨識度降低，將派員完成路面標線補繪作業，因此車道線既已難以辨識，自有違反行政行為明確性原則，且當時羅女是直行，並無向左或向右偏行的駕駛行為，因此未打方向燈，主觀上不具可歸責性，不用負擔本件行政處罰責任，判決原處分撤銷。

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