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    首頁 > 社會

    北市忠孝東路四段人孔蓋脫落 母子倆踩空摔進洞

    2026/03/29 22:49 記者陸運鋒／台北報導
    台北市忠孝東路四段一處人行道前人孔蓋脫落，警消在人孔蓋周圍拉起封鎖線。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市忠孝東路四段一處人行道前人孔蓋脫落，警消在人孔蓋周圍拉起封鎖線。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區忠孝東路四段大巨蛋附近，今天晚間8時左右，一棟大樓前人行道上人孔蓋不知何故脫落，導致路過的游姓女子及兒子蔡姓少年踩空跌倒，民眾見狀連忙打119報案，警消趕抵，所幸2人僅肢體疼痛及輕微擦傷，而人孔蓋脫落原因，將交由相關單位釐清。

    台北市消防局今天晚間7時59分獲報，大安區忠孝東路四段308號前人孔蓋脫落，警消趕抵現場時，發現母子45歲游姓女子及17歲蔡姓少年，因路過時踩空跌進洞裡，深度20多公分，所幸2人僅手腳有輕微擦傷，意識皆清醒、拒絕送醫。

    警方指出，為防止事故擴大，已派員於現場拉設管制線，提醒往來人車注意，避免再次發生危險，並同步通報台北市府相關權責單位派員到場修復，以維護道路安全。

    警方呼籲，民眾行經道路時應多加留意路面狀況，如發現道路設施異常，請即時通報相關單位或撥打110報案，共同維護公共安全。

    人行道人孔蓋脫落，導致路過母子踩空跌倒受傷。（記者陸運鋒翻攝）

    人行道人孔蓋脫落，導致路過母子踩空跌倒受傷。（記者陸運鋒翻攝）

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