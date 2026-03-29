9000元買iPhone11！錢匯了手機沒來 賣家下場曝光

男子賣iPhone11手機，收款後不出貨，被判6月徒刑。示意圖。（美聯社）

彰化縣謝男利用PTT販賣iPhone11，雙方以9000元成交，謝男收到買家的匯款後，卻未出貨。買家一狀告到法院，謝男被判6月徒刑，相當於要花18萬元才能免去牢獄之災。

該案被告謝男在PTT佯稱自己有一隻不用的手機iPhone11，願以9000元出售，盧姓買家匯款，結果沒有收到手機，經催促仍不寄貨。盧男於是翻拍PTT站內對話紀錄、LINE對話紀錄及匯款紀錄，到警局報案，謝男被依刑法第339條之4以網際網路對公眾散布的網路詐騙起訴。

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法官表示，被告所犯為「1年以上7年以下有期徒刑」之罪，考量其詐得金額不高，不論就侵害社會程度及影響層面而論，相較於詐騙集團以組織方式縝密分工，進而獲取鉅額利益之情形相較，顯然為輕，依其犯罪之具體情狀以觀，倘就被告量處法定最低度刑有期徒刑1年，仍嫌過重，堪認其犯罪之情狀尚堪憫恕，因此判處6月徒刑，犯罪所得9000元沒收。

律師鄭智文說，網路購物詐騙層出不窮，被告利用網路招攬、代購，事後因交不出貨，又未退款給被害人，此等詐欺犯罪若繳交犯罪所得，都會減輕其刑，但不還犯罪所得，就可能被依刑法第339條之4所規定，以網際網路對公眾散布的網路詐騙，處最低本刑1年。網路購物詐騙最常見的案例就是標榜「正牌名牌包」，或收款後藉故不出貨。彰化曾發生代購蛋黃酥，拒付「差額2000元」，結果被判1年徒刑。

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