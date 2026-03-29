台南女美容燙傷臉憂鬱症加重尋短亡 美容師判賠48萬

因H女拒絕住院治療憂鬱症，台南地院認為H女也有責任，判J女須賠48萬多元給H女父母。（資料照）

患有憂鬱症的H姓女子，於2022年10月到台南1家美容館按摩臉部時，館方J姓女老闆疏忽害H女臉遭二至三度燙傷。H女臉傷後不敢外出工作、憂鬱症加重，曾尋短獲救，但不幸於2024年8月自殺身亡。H女父母控告J女，台南地院審認H女拒絕住院治療憂鬱症、也有責任，判J女須賠48萬多元給H女父母。

H女雙親主張，其女兒於2022年10月13日下午到該美容館，由館方J姓女老闆兼美容師為H女做臉部按摩美容，J女疏未注意儀器溫度，使H女受到臉部二至三度燙傷、佔體表面積約1％。J女犯行在刑事部分、被依過失傷害罪判刑3月定讞。

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H女雙親痛訴，女兒患有憂鬱症，受此臉部燙傷後憂鬱症加重、情緒低落，不敢外出工作。美容師還對女兒傷勢有欺騙性的說法，惡性重大。期間女兒曾自傷與自殺未遂，不幸在2024年8月下旬自殺身亡，為此求償慰撫金、醫療費、H女不能工作損失等共170萬多元。

J女強調醫院有說不能單純將H女的自殺行為歸因於燙傷。事發後，她多次到院探望、買營養品並表達歉意與彌補的誠意，H女父母部分求償金額並不合理。

南院法官審指，H女臉傷後先經包含住院約6個月治療，再醫美除疤15次到自殺身亡，可認燙傷經約1年10月治療仍未恢復到案發前狀態，對H女身心產生相當的壓力與痛苦。但她多次拒絕醫師建議住院治療，H女的損害有適用「過失相抵」，扣除J女主張可抵銷的近6萬元，H女父母還可向J女求償48萬9千多元，此案可上訴。

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