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    桃園男大生走斑馬線遭公車輾壓 校園交通安全須檢討規劃

    2026/03/29 15:47 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園男大生走在校內行穿道，遭左轉公車輾壓。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    桃園男大生走在校內行穿道，遭左轉公車輾壓。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    桃園男大生走在校園內行穿線遭公車輾過重創，國內大專校院因校區面積廣大，開放部分校園道路供車輛進出，卻屢屢傳出死傷車禍事故，校園交通安全亮紅燈，交通動線、交通工程規劃亟待檢討。

    去年5月南華大學21歲林姓女學生穿越校內馬路時，遭倒車中的校車擦撞並輾壓，造成骨盆腔碎裂、大腿骨折，送醫搶救後送進加護病房。而屏東科技大學校園也不時傳出交通事故，去年5月21歲謝姓學生騎機車行經校園內致智路與仁愛路口，與20歲張姓女學生駕駛的轎車碰撞，機車噴飛後翻滾一圈落地，謝男開放性骨折送醫治療；同年10月20歲邱姓大一新生在校內騎車，過彎時偏離車道，先後撞上分隔島和燈柱，人車甩飛送醫不治。

    2024年8月台南市成功大學校區更發生嚴重事故，54歲圖書館林姓女職員駕駛白色小客車，從校區駛出時暴衝，波及2輛小客車與6輛機車，造成1死4傷悲劇；2022年11月，國立花蓮東華大學校1位男大生，騎機車疑似失控打滑，撞擊路樹送醫不治。

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