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    首頁 > 社會

    和女友吵架虐貓引網怒被肉搜 桃園科技男警局做筆錄

    2026/03/29 16:08 記者鄭淑婷／桃園報導
    受虐小貓已被救出、帶離王男身邊。（擷取自桃園市議員黃瓊慧Threads）

    受虐小貓已被救出、帶離王男身邊。（擷取自桃園市議員黃瓊慧Threads）

    桃園市王姓男子疑因與女友吵架，竟把氣發洩在無辜小貓身上，虐貓影片曝光後引爆網友怒火，王男被肉搜是知名電子大廠員工，議員黃瓊慧向警方報案，小貓已被貓舍緊急帶離，王男於28日到警局做筆錄。桃市府動保處長王得吉表示，小貓目前安全無虞，明（30）日將依警方偵訊筆錄請王男陳述意見，並依動保法進行後續裁處。

    有網友透過Threads指控王男涉嫌虐貓，只見王男不僅隔著寵物外出袋狠狠拍打小貓，甚至直接拿蓮蓬頭朝牠瘋狂淋水，無辜小貓嚇到無處躲藏，模樣讓網友相當不捨。

    虐貓影片引爆網友怒火，住在桃園區的王男連忙留言道歉，強調「小貓一切安好，沒有受虐，外界流傳資訊與事實有所出入，但任何生命都應該被尊重與善待，這次事件造成的負面影響絕非他樂見，但他也不會逃避應負的責任」，並PO出小貓躺在沙發的照片證明沒有受傷。不過，王男道歉止不住網友怒火，批「你是被流量嚇出來的道歉的吧」、「把貓交出來」。

    黃瓊慧收到陳情後隨即向桃園警分局埔子派出所報案，動保處長昨也到該電子大廠，但假日人資未上班，而王男已於28日到派出所做筆錄，小貓則由貓舍緊急帶離。黃瓊慧表示，小貓是王男花了14萬元買來討好女友，卻用虐貓、打貓行為來恐嚇女友回心轉意，真的很扯，已請動保處確認小貓狀況，並向王男告知他不適合再飼養任何寵物。

    王得吉表示，目前小貓已被帶離王男身邊，目前安全無虞，明日將依警方偵訊筆錄，通知王男陳述意見，並依動保法進行後續裁罰。

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