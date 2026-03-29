趁女友酒醉性侵偷拍賠償和解 這原因「緩刑夢碎」關1年半

黃男請求緩刑，北院仍以其先前因妨害性隱私案件被判刑6個月確定，且在本案判決前已受有期徒刑宣告，不符緩刑要件，判決仍須入獄服刑。（記者劉詠韻攝）

黃姓男子與女友交往期間，趁其酒醉泥醉之際實施性侵並偷拍，事後並將影片上傳至Telegram「TG霸社群組」，台北地方法院依乘機性交罪，處有期徒刑1年6月，可再上訴。儘管黃男已與A女達成和解，但北院調查發現，他先前另涉妨害性隱私案件且判決確定、不符緩刑要件，判決須入獄服刑。至於黃男將影像上傳至社群平台及群組，因屬重複起訴，則依「一事不再理」裁定免訴。

判決記載，黃男2018年間與A女交往。某日清晨，黃男趁A女酒醉、無法抗拒，在其位於台北市大安區的住處對其性侵，並以手機非法錄製過程及裸露部位的影片。事後，黃男坦承全部犯罪事實，並與A女達成和解、如數賠償，A女亦表示願意原諒、不再追究，同意法院從輕量刑。

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北院審理指出，黃男犯案時同時竊錄，行為涉及乘機性交罪、竊錄非公開活動與身體隱私部位罪；因兩罪具有行為重疊，依想像競合犯原則，從重以乘機性交罪處理，審酌其確有悔意、已與受害者和解，考量情輕法重，依刑法第59條裁定酌量減輕刑度。

儘管黃男請求緩刑，但北院追查發現，黃男先前因妨害性隱私案件被台南地方法院判刑6個月確定，且在本案判決前已受有期徒刑宣告，認為不符緩刑要件，判決仍須入獄服刑1年6月。至於黃男將影片上傳至X平台及Telegram群組散布的行為，北院認此與其在台南地院已判決確定的案件屬同一行為，基於「一事不再理」原則，對重複起訴部分裁定免訴。

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