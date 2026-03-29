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    台中白車科技執法路口擋救護車遭炎上 民反問：闖紅燈被拍照自己吞？

    2026/03/29 15:08 記者陳建志／台中報導
    一輛白色自小客車，27日晚上在台中三民路未禮讓救護車遭檢舉，恐開罰還吊照，不過有民眾指該路口是科技執法，闖紅燈被拍照若事後無法舉證不就自己吞罰單？（民眾提供）

    一輛白色自小客車，27日晚上在台中三民路未禮讓救護車遭檢舉，恐開罰還吊照，不過有民眾指該路口是科技執法，闖紅燈被拍照若事後無法舉證不就自己吞罰單？（民眾提供）

    有民眾在網路分享，一名駕駛人3月27日晚上行經台中三民路和五權路口時，後面有救護車鳴笛卻未立刻禮讓，警方表示可依法開罰，並吊銷駕駛執照及吊扣汽車牌照6個月。不過有民眾替這位駕駛人抱屈，強調該路口是科技執法路口，若禮讓闖紅燈事後收到罰單行車紀錄器早就覆蓋掉，到時候不就自認倒楣？第二分局警方表示，開單時會先審核，民眾也可提供行車紀錄器影像，或告知事發時間，審核後屬實都會撤單，請民眾無須擔心。

    一輛白色自小客車，本月27日晚上7點30左右，行經北區三民路3段和五權路口停紅燈時，後方一輛救護車鳴笛示意讓路，不過該名駕駛沒有立刻禮讓，停等一段時間才往前，有民眾拍下影片上傳引發民眾撻伐。

    警方表示，該車於聽聞救護車警號時未立即避讓，相關違規情形將依《道路交通管理處罰條例》第45條第2項規定，汽車駕駛人於聞消防車、救護車、警備車、工程救險車或毒性化學物質災害事故應變車之警號時，如未立即避讓者，將處新台幣6000元以上3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照6個月。

    不過有民眾替這位駕駛人抱屈，強調該路口是科技執法路口，一旦闖紅燈往前禮讓救護車就會被拍照，因罰單不會馬上寄出，等到收到罰單時，行車紀錄器早就被覆蓋，到時候想申訴也沒證據，不就只能自己吞下？駕駛人可能就是怕被拍照才會沒有馬上禮讓。

    第二分局表示，科技執法路段，初步後台人工審核時，如有發現這種因禮讓救護車而違法的狀況就不會開單；如果民眾確實因禮讓救護車遭開罰，收到罰單後可檢附行車紀錄影像佐證提出申訴，若無行車紀錄器影像，也可提供事發當時時間，警方也會再度檢視當時的影像，進行撤單。

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