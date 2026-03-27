台東「三鐵停車場」又來了！活水湖明天辦比賽 周邊先違停大塞車

道路兩旁塞滿車，民眾檢舉後1小時仍塞車。（民眾提供）

每年3到5月是台東鐵人三項比賽高峰期，活水湖明天（28日）又要舉辦三鐵活動，有民眾今天下午3點左右向警方反映，中華路通往中華大橋路段被明天參賽選手的車輛塞滿，路邊處處違停，隔了1小時又其他他反映違停造成的塞車依舊。

警方說，已由台東分局員警處理。但1小時後卻有其他民眾在「台東大小事」臉書社團po文：「這是停車場？」照片中，一樣地點、相同情況，中華路底、穿過臨海路通往大橋引道下方，在上橋前一段又是塞滿車輛，道路旁無論是槽化線或護欄邊停滿各式車輛。

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台東民眾其實已經習慣，但抱怨、檢舉的結果還是未盡人意。網友留言，「每次三鐵活動都在擾民，尤其是住在台11線的民眾最有感」、「之前打110也沒有用，警察會回答說他們看個場地就離開了」、「三鐵停車場」。

有民眾說，其實曾抱怨過，得到的回應卻是「這是在增加台東縣的觀光收益」。民眾回應：「這是道德綁架吧！有多少人因此增加收入？或是台東縣府可以公布增加多少稅收？」、「這已經是觀光公害等級了！」

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