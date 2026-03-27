柯文哲為什麼被判有罪？ 法律專家帶你一次看懂所有重點

京華城案、政治獻金案26日一審，柯文哲遭判17年。（記者羅沛德攝）

京華城案、政治獻金案26日一審宣判，前台北市長柯文哲涉違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，台北地院合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。經常分享法律學識與見解的粉專「法律白話文運動」（以下簡稱「法白」），週四特別撰文整理京華城案核心與爭議、學者見解等，讓大家輕鬆看懂柯文哲為何被法院認定有罪！

由多位律師、法律研究者、相關內容創作者組成的「法白」，26日晚間在粉專針對柯案發文製作懶人包。首先就是京華城容積弊案，法白直指該案核心在於「容積獎勵」。京華城基地原為工業區，經過多年與北市府的容積率角力，監察院於2016年認定基準容積率應為560％。然而2020年起，京華城進一步以「韌性城市」、「智慧城市」、「宜居城市」等貢獻為由，申請額外20％的容積獎勵，再加上花費44億元購入的30％容積移轉，使總容積率從560％一路飆升至840％，創下史上新高。

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法院認定，京華城容積率從560％飆至840％的過程中，額外獲得的20％容獎（使京華城關係企業「鼎越開發」獲取高達121億餘元的不法利益）欠缺法令依據。此處有兩個問題，其一是北市府是否能透過都市計畫的「細部計畫」給予容獎？其二，就算可以，本案給予的容獎是否合法？法白表示，這兩個問題形塑了本案罪與非罪的分界。

針對第一個問題，柯文哲方主張雖然台北市有一般性的自治條例規範，但過去也不乏以細部計畫給予容積獎勵的先例，因此實務上給予容積獎勵是雙軌制，內政部的解釋函與監察院報告可以佐證。但法院判決指出，容積獎勵是涉及公共利益的授益給付，性質上是例外與特殊措施，有法律保留原則之適用。法院指出，都市計畫法並沒有授權於細部計畫訂定容積獎勵，欠缺法律授權。

再來是第二個問題，柯文哲方認為，給予都更條例是獨立的都審會所做之決定，司法應尊重行政上的裁量。法院則表示，本案的容積獎勵也違反細部計畫的上位法規，尤其是突破台北市的自治條例設下的560％上限，自行創設獎勵項目。對於行政裁量的主張，法院則直言行政裁量不能逾越法定的範圍，而且市府早在知道細部草案違法仍簽核時，就已經違法，與都審會最後是否通過無關。

法白接著整理學者的意見，本案判決與多位都市計畫專家的觀點一致，指出了制度上的模糊地帶。學者戴秀雄和資深都市計畫及房地產法令專家林旺根就指出，容積率應基於人口與密度測算，若透過細部計畫隨意「灌入」獎勵，不僅破壞都計邏輯，更是對條文的「胡亂解釋」。律師蔡志揚則稱，雖然在法理上有爭議，但從細部計畫規定容積獎勵的做法確實在地方上很常見，但京華城案針對特定主體給予巨大利益，嚴重違反「公平性」，存在「因人設事」的圖利疑慮。

法白指出，「這場爭議所凸顯的，是台灣都市計畫法制長年未能釐清模糊地帶：當細部計畫的彈性被無限放大，法律保留原則的底線究竟在哪裡，恐怕是京華城案留給制度面最重要的提問。」

最後則是政治獻金與背信罪的部分。針對侵占政治獻金，判決指出柯文哲等人透過木可公司，販賣競選小物、舉辦演唱會等，由於小物、演唱會的定價與成本、演唱會提供之內容，對價顯不相當，經法院認定屬於政治獻金，然而此款項均進入木可公司的帳戶，未進入政治獻金專戶。除此之外，採風公司負責人孫丁君欲提供物資給民眾黨，而柯、李等人告知孫，將款項匯入木可公司帳戶即可。以上情形均遭法院認定屬於侵占政治獻金，構成公益侵佔罪。

針對眾望基金會背信罪部分，判決則指柯文哲將數名競總、民眾黨員工掛名在基金會之下，並由基金會支薪。然而，這些人的薪水占了基金會2023年度之支出高達6成，違反基金會的章程規定。另外，基金會聘用員工卻作為柯文哲競選總統使用，亦違反基金會設立之目的。柯文哲受基金會委託，卻未執行公益任務，反而造成基金會財產上損害，因此構成背信罪。

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