為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    精舍虐死信徒案外案！1女被囚虐瞎眼 檢警搜索王薀豪宅拘提護法

    2026/03/26 20:44 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    檢察官諭令精舍護法幹子昀10萬元交保候傳。（記者吳昇儒攝）

    檢察官諭令精舍護法幹子昀10萬元交保候傳。（記者吳昇儒攝）

    自稱是藏傳佛教仁波切的作家王薀（本名王江鎮）涉嫌率眾虐死女信徒，該案目前已由台北地方法院審理中。近日又傳出，該團體中的一名蔣姓女信徒，因管理王薀豪宅被嫌辦事不力，也遭囚禁還虐瞎一隻眼。本以為王薀等人被捕後可以逃離魔爪，未料王薀的護法們交保後，又找上蔣女，嚇得她報案求援。檢警今兵分多路，將涉案護法拘提到案。

    王薀因不滿蔡姓女會計算錯自己離婚財產，指示她剃度出家，並要求蔡女每日進行數百次的大禮拜，形同體罰；且多次與信徒們召開研討會，批鬥蔡女，導致她遭凌虐身亡。其中王薀與三大護法等多名幹部也因此在去年3月，被台北地檢署依傷害致死等罪起訴。

    檢警調查，其中一名蔣姓女信徒因被控管理王薀豪宅不當，也遭到囚禁、虐待，原以為王薀及護法們被抓走後，可以逃過一劫，沒想到三大護法中的幹子昀獲交保後，竟與蔣女聯繫，要求她辦銀行卡供他們使用，以彌補豪宅管理不當的損失。

    蔣女本以為王薀等人被抓後，自己就能脫離團體、重新生活，沒想到又被盯上，十分害怕，決定不再姑息養奸，告發幹子昀等人。

    台北地檢署今指揮台北市警察局大安、松山分局，提訊在押的王薀前往其豪宅搜索，並同步傳喚涉嫌凌虐蔣女的4名信徒到案。

    經檢察官複訊後，依涉犯重傷害罪，諭令吳姓信眾7萬元交保、美籍男子ALEX CHEW及精舍護法幹子昀10萬元交保，另幹部姜芃妤、在押王薀則仍由檢察官複訊中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播