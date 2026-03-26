精舍虐死信徒案外案！1女被囚虐瞎眼 檢警搜索王薀豪宅拘提護法

檢察官諭令精舍護法幹子昀10萬元交保候傳。（記者吳昇儒攝）

自稱是藏傳佛教仁波切的作家王薀（本名王江鎮）涉嫌率眾虐死女信徒，該案目前已由台北地方法院審理中。近日又傳出，該團體中的一名蔣姓女信徒，因管理王薀豪宅被嫌辦事不力，也遭囚禁還虐瞎一隻眼。本以為王薀等人被捕後可以逃離魔爪，未料王薀的護法們交保後，又找上蔣女，嚇得她報案求援。檢警今兵分多路，將涉案護法拘提到案。

王薀因不滿蔡姓女會計算錯自己離婚財產，指示她剃度出家，並要求蔡女每日進行數百次的大禮拜，形同體罰；且多次與信徒們召開研討會，批鬥蔡女，導致她遭凌虐身亡。其中王薀與三大護法等多名幹部也因此在去年3月，被台北地檢署依傷害致死等罪起訴。

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檢警調查，其中一名蔣姓女信徒因被控管理王薀豪宅不當，也遭到囚禁、虐待，原以為王薀及護法們被抓走後，可以逃過一劫，沒想到三大護法中的幹子昀獲交保後，竟與蔣女聯繫，要求她辦銀行卡供他們使用，以彌補豪宅管理不當的損失。

蔣女本以為王薀等人被抓後，自己就能脫離團體、重新生活，沒想到又被盯上，十分害怕，決定不再姑息養奸，告發幹子昀等人。

台北地檢署今指揮台北市警察局大安、松山分局，提訊在押的王薀前往其豪宅搜索，並同步傳喚涉嫌凌虐蔣女的4名信徒到案。

經檢察官複訊後，依涉犯重傷害罪，諭令吳姓信眾7萬元交保、美籍男子ALEX CHEW及精舍護法幹子昀10萬元交保，另幹部姜芃妤、在押王薀則仍由檢察官複訊中。

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