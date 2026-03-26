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    首頁 > 社會

    台東太麻里民宅火警 隔壁戶賓士車慘遭大火吞噬

    2026/03/26 20:46 記者黃明堂／台東報導
    台東太麻里晚間民宅火警。（記者黃明堂翻攝）

    台東太麻里晚間民宅火警。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣太麻里鄉大王國小後方一處3樓民宅，今日晚間近7點傳出火警。火苗最初自1樓竄出，由於騎樓處堆放大量紙箱等易燃物品，猛烈火焰迅速蔓延，更波及到隔壁住戶騎樓，一輛賓士車困在車庫被燒毀，屋主自行滅火時被燒傷送醫。

    火災發生時，停放在起火點旁的一輛百萬賓士名車首當其衝。由於火勢來得又快又急，車主根本來不及將愛車駛離，只能眼睜睜看著整台車陷入火海。從現場民眾拍攝的畫面可以看到，賓士車已被燒得面目全非，油箱蓋處甚至不斷有火苗竄出，場面相當驚險。

    消防局獲報立即派員趕赴現場，消防隊員布下水線灌救，成功壓制火勢並將其撲滅。目擊的鄰居表示，當時聞到濃濃的煙味，跑出家門查看時，發現該民宅1樓已經陷入完全燃燒的狀態。儘管街坊鄰居在第一時間紛紛拿出滅火器與水管嘗試滅火，但在猛烈火勢面前顯得杯水車薪，無法有效控制。

    在消防隊員搶救時，現場鄰居圍成一個圓圈，虔誠地向天主禱告，祈求火勢能盡快撲滅，並保佑屋內與救災人員都能平安。消防局表示，現場為3層樓RC獨棟建築物，1樓客廳起火，住宅用途。屋主男性52歲初期滅火時受燒右手2度燒傷面積3%，送往馬偕醫院，目前傷者意識清楚生命徵象穩定。

    台東太麻里晚間民宅火警，賓士車受困車庫被燒毀。（記者黃明堂翻攝）

    台東太麻里晚間民宅火警，賓士車受困車庫被燒毀。（記者黃明堂翻攝）

    台東太麻里晚間民宅火警。（記者黃明堂翻攝）

    台東太麻里晚間民宅火警。（記者黃明堂翻攝）

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