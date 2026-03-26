印度男高雄街頭「打野食」 「偽娘」遭闖空門強逼口交

印度籍男子「阿三」（化名）在高雄街頭尋找性侵對象，一名長髮飄逸的「偽娘」不幸遇害。示意圖（資料照）

印度籍男子阿三（化名）清晨在高雄街頭「打野食」，見到長髮飄逸、裝扮美艷的小強（化名），誤以為對方是單身正妹，竟一路尾隨進公寓，進門後發現對方竟是「帶把」的偽娘，阿三抱著「來都來了」的想法，不顧對方反抗強逼口交，甚至追進房間想硬上，高雄地院審理後，依侵入住宅強制性交罪重判阿三徒刑8年6月。

判決指出，去年1月12日清晨5點許，來台工作的印度籍阿三在街頭巧遇著女裝、女性打扮的小強，阿三色心大起，一路跟蹤小強回到前金區的租屋處，阿三佯裝成分租套房室友的友人，騙小強開門後讓他進入分租套房的公用空間。

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沒想到進門後，阿三發現裡面沒人，立刻顯露本性，先是強抓小強頭髮、狠壓對方的頭，用英文大喊「DICK」逼迫口交得逞。小強驚恐掙脫躲回房間想鎖門，阿三竟又「意猶未盡」衝進房內，不僅瘋狂啃咬小強的肩膀、胸部，甚至發狠猛捏他的下體，企圖強行轉身要「老漢推車」進行肛交。

小強在房內撕心裂肺大喊「NO！」，並拚命出腳踹開阿三，急中生智拿出手機狂按「110」，阿三嚇到穿起褲子想溜。小強強忍疼痛追下樓擋住大門，並傳語音訊息給群組求救「我被強姦了，快回來救我！」室友柯男趕到並報警，警方隨後在現場查獲阿三遺留的2個「犯案預備用」保險套。

高雄地方法院審理時，阿三辯稱「酒醉斷片、不復記憶」。但法官勘驗監視器發現，阿三在電梯裡還會對鏡子整理頭髮，神智清楚，因此不採信他的說詞，並認為他為滿足私慾，竟尾隨入室摧殘被害人，造成小強全身傷痕累累、心理受創嚴重，且至今未達成和解，犯後態度極差，依侵入住宅強制性交罪重判8年6月徒刑，並在執行完畢後驅逐出境，可上訴。

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