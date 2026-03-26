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    首頁 > 社會

    國5臨檢爆驚險追逐 越南逃逸移工拒檢狂奔遭逮

    2026/03/26 10:28 記者王峻祺／宜蘭報導
    黎姓越南籍逃逸移工，未繫安全帶拒絕臨檢在國道狂奔被警方追回。（警方提供）

    黎姓越南籍逃逸移工，未繫安全帶拒絕臨檢在國道狂奔被警方追回。（警方提供）

    國道公路警察局第9公路警察大隊25日晚間5點，在國道5號南向41.5公里、宜蘭入口匝道，執行取締路檢，1輛銀色貨車駕駛被發現未繫安全帶後拒檢，並下車「跑給警察追」，最後體力不支落網，身分一查竟是逃逸越南籍移工，目前依規移至宜蘭專勤隊收容。另名逃逸副駕駛也是逃逸移工，已被警方鎖定身分追緝中。

    41歲越南籍黎姓男子，昨與友人駕車原要行駛國5南下，在宜蘭入口匝道遇臨檢，未繫安全帶又不配合警方盤查後，更與副駕駛趁隙分頭逃逸，黎男往匝道下方跑，最後被員警追回，另1人則冒險跨越車道並翻越中央分隔島，往北向宜蘭出口匝道方向狂奔。

    警方追回黎男發現，他在2023年8月持觀光簽證入境後逾期居留迄今，另名乘客初判也是逃逸移工，目前已掌握身分追查中，黎男則移至宜蘭專勤隊收容。

    警方在國5追捕過程，被許多駕駛目睹，有人發文直呼「真的好驚險！」表示第一次看到警匪追逐超級緊張，還聽到警方喝斥不要逃，還好逃逸駕駛很快被追回制伏，但另1人直接跨越車道逃跑實在超級危險。

    黎姓越南籍移工未繫安全帶。（警方提供）

    黎姓越南籍移工未繫安全帶。（警方提供）

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