詐團劇本秒換！「國安男友」結婚基金被打槍 下秒變「虛擬貨幣」誘女提款

「國安男友」結婚基金被打槍，下秒變「虛擬貨幣」誘女提款。（警方提供）

阻詐很忙！苗栗縣頭份警方於昨（25）日上午9點多接獲報案，一名30歲黃姓女子稱要匯款80萬、作為與一名國安人員的結婚基金，遭到警方阻止，黃女又於昨日中午12點稱要投資虛擬貨幣要提領80萬現金，警方再度到場阻止後黃女才放棄。

警方詢問得知，黃女於2024透過交友軟體認識該名男子，該男自稱為香港人但已擁有台灣國籍，並稱目前在國安局就職；黃女昨天上午9點多急忙趕到銀行要匯款80萬，行員一問才得知黃女稱要與該名網友結婚，80萬為結婚基金，警方接獲通報後前往勸阻，並詢問黃女與對方見面次數、平時交往情形，黃女均無法清楚表達才離開。

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不料，黃女又於中午12點前往銀行稱要提領80萬稱要購買虛擬貨幣，員警獲報前往再度詢問，黃女僅稱由友人介紹得知虛擬貨幣投資訊，其他不願多說，經警方耐心勸說才阻止黃女。

警方提醒，假交友戀愛詐欺，或假交友後投資詐欺皆為詐騙集團常見手法，民眾不要一時為了虛擬的愛衝昏頭，導致荷包大失血。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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