為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐團劇本秒換！「國安男友」結婚基金被打槍 下秒變「虛擬貨幣」誘女提款

    2026/03/26 10:00 記者蔡政珉／苗栗報導
    「國安男友」結婚基金被打槍，下秒變「虛擬貨幣」誘女提款。（警方提供）

    「國安男友」結婚基金被打槍，下秒變「虛擬貨幣」誘女提款。（警方提供）

    阻詐很忙！苗栗縣頭份警方於昨（25）日上午9點多接獲報案，一名30歲黃姓女子稱要匯款80萬、作為與一名國安人員的結婚基金，遭到警方阻止，黃女又於昨日中午12點稱要投資虛擬貨幣要提領80萬現金，警方再度到場阻止後黃女才放棄。

    警方詢問得知，黃女於2024透過交友軟體認識該名男子，該男自稱為香港人但已擁有台灣國籍，並稱目前在國安局就職；黃女昨天上午9點多急忙趕到銀行要匯款80萬，行員一問才得知黃女稱要與該名網友結婚，80萬為結婚基金，警方接獲通報後前往勸阻，並詢問黃女與對方見面次數、平時交往情形，黃女均無法清楚表達才離開。

    不料，黃女又於中午12點前往銀行稱要提領80萬稱要購買虛擬貨幣，員警獲報前往再度詢問，黃女僅稱由友人介紹得知虛擬貨幣投資訊，其他不願多說，經警方耐心勸說才阻止黃女。

    警方提醒，假交友戀愛詐欺，或假交友後投資詐欺皆為詐騙集團常見手法，民眾不要一時為了虛擬的愛衝昏頭，導致荷包大失血。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播