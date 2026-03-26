血汗草莓園壓榨泰籍非法移工 苗警破獲跨國人口販運集團

移民署人員在苗栗縣大湖鄉鐵皮屋陸續救出非法被騙來台的泰籍女子。（苗栗縣警局提供）

移民署高雄市專勤隊去年受理2名泰籍人士自行到案時，發現他們從苗栗縣被丟包搭計程車南下高雄，疑似有遭人口販運勞力剝削情形，隨即會同苗栗縣警察局刑警大隊組成專案小組，並報請苗栗地檢署指揮偵辦，歷經4個月跟監及蒐證，循線破獲由國人林男等14人組成的非法仲介集團，以農場美女圖廣告吸收大批泰國籍人士來台非法打工，並剋扣薪資70萬餘元，警方救出7名泰籍女子。全案今（26）日依違反人口販運防制法及就業服務法等罪嫌移送地檢署偵辦。

專案小組掌握事證發現，主嫌45歲林男等人，運用臉書社團吸收泰籍人士作為非法跨國仲介，並拍攝美女在台灣農場工作照片，到泰國偏遠山區招募知識水準較低落的少數民族，宣傳來台後即可從事高薪、輕鬆的農場工作，因此吸收近百名泰國籍人士來台非法打工。

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而這些泰籍人士來台後才發現，不但需要被當商品拍照上傳給非法雇主挑選，才可獲得工作機會，每天在日出前及日落後都要連續工作16小時以上，工作的時薪竟不到100元。專案小組掌握相關情資後，於去年11月至今年2月執行三波查獲行動，查獲犯嫌林等14人到案，分別在大湖及獅潭鄉草園鐵皮屋救出7名泰籍女子。

苗栗縣警察局長李忠萍表示，未來將持續掃蕩查處不法外來人口，並重點打擊非法仲介集團，以保障國人合法工作權益及維護社會安定。

台灣的非法仲介拍攝美照，佯稱輕鬆在果園工作獲高薪，騙取泰籍女子來台灣工作。（苗栗縣警局提供）

台灣的非法仲介拍攝美照，佯稱輕鬆在草莓園工作獲高薪，騙取泰籍女子來台灣工作。（苗栗縣警局提供）

台灣的非法仲介以不實廣告佯稱輕鬆在果園工作獲高薪，騙取泰籍女子來台灣工作。（苗栗縣警局提供）

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