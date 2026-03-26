台中大吊車「煞不住」狂撞 6車慘成緩衝墊釀3傷

吊車疑煞車失靈追撞前方停等紅燈車輛。（民眾提供）

台中市西屯區環中路二段與青海路二段口，25日下午4點26分，一輛大型吊車疑煞車失靈，從後方失控衝向停等紅燈的車陣，短短幾秒內接連撞上6輛車，現場瞬間傳出連續撞擊巨響，嚇壞附近民眾，也造成3名駕駛因此受傷，所幸經送醫均無生命危險，確實肇因將進一步鑑定釐清。

從畫面可見，吊車體型龐大、動能驚人，車頭一路推擠前方車輛，一輛白色轎車被夾在吊車與前車之間，車頭嚴重凹陷；另一輛銀色轎車則被撞得偏移車道，車尾受損明顯。猛烈衝擊下，路旁一棵行道樹被連根撞斷，枝葉散落在人行道上，燈桿也遭波及傾斜，整個現場滿地碎葉與零件，宛如災後景象。

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經查，38歲馬姓吊車駕駛當時沿慢車道行駛，稱突然「踩不到煞車」後，一邊猛按喇叭示警，一邊試圖將車輛往右側偏移減速，甚至企圖從車縫中穿出降低衝擊，然而距離過短，仍不可避免地追撞前方6輛車輛，形成7車連環撞，所幸多輛汽車成為緩衝，未進一步波及最前方等待紅燈的十多輛機車，否則後果恐不堪設想。

事故發生後，現場一片混亂，附近工廠員工聞聲趕來協助，合力將倒塌的樹幹搬離道路，警方與救護人員迅速到場處置，將受傷的3名駕駛送醫，分別為右腳擦挫傷、頭部撞擊及頭頸部不適，均屬輕傷，其他車主則在路旁查看車損，神情驚魂未定，對這起突如其來的事故難掩錯愕，警方初步研判，事故疑因吊車煞車系統失靈所致，詳細原因仍待進一步鑑定釐清。

吊車撞斷路樹燈桿，現場一片凌亂。（民眾提供）

事故現場。（民眾提供）

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