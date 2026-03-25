移審不認罪！中配徐春鶯續押禁見理由曝光

徐春鶯搭囚車來到新北地院等待下午開庭。（記者徐聖倫翻攝）

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、並一度名列不分區立委安全名單的中配徐春鶯（羈押中），昨被新北地檢署依「反滲透法」等罪嫌起訴。今移審新北地院，下午開庭時，徐春鶯對涉犯「反滲透法」一概不認罪，地下匯兌部分也不願吐實，法官認為她避重就輕，犯後態度不佳，且有能力逃回中國，裁定羈押禁見。

徐春鶯透過律師表示，她不承認涉犯「反滲透法」，指出檢方扣回的對話紀錄中，她都有表示「不介入政治」、「不討論政治」等語。而被民眾黨推舉任新住民委員會主委，甚至列入不分區，為黃珊珊、柯文哲站台等，是為了服務在台的中配姊妹們，為了中配的福祉著想，並非政治因素。

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另她與上海市統促會副主任孫憲、中國民政部兩岸婚姻相關負責人楊文濤官員密切接觸，她則稱是「話家常」。針對地下匯兌，徐春鶯則透過律師稱，她只是給中配姊妹行個方便，自己並沒有賺錢，完全是為了姊妹們做服務。

法官認為，徐春鶯在中國上海有人脈、有房產，完全足以在海外正常生活，而孫憲等人為中共一定層級的官員，且其餘對話紀錄也有截錄到「統戰部有任務給我」等相關接收任務的話語；另徐春鶯曾於2023、2025年有刪對話、重置手機等紀錄，認為她犯罪後避重就輕態度不佳，有逃亡、串證之虞，因此裁定羈押禁見。

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