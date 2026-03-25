吉安麻將館遭砸店！前警友會員涉案 警駁縱放：依法嚴辦

花蓮縣吉安鄉建國路一段麻將館遭多名惡煞闖入持棍棒瘋狂破壞，玻璃門與設備碎裂一地。（警方提供）

花蓮縣吉安鄉建國路一段一家麻將館昨晚（24日）有多名惡煞闖入，持棍棒瘋狂破壞，玻璃門與設備碎裂一地。警方獲報趕抵，帶回留在原地的李姓及鄭姓男子，初步查出起疑為債務糾紛。帶頭的李男曾具警友會顧問身分，外界質疑警方未以現行犯逮捕，有包庇之嫌，吉安警分局今天嚴正澄清說，該員已卸任，絕無偏頗。

昨晚10點多，兩輛汽車橫停在路中央，約7、8名惡煞不顧麻將館仍有顧客，衝入店內持棍棒猛砸麻將桌與裝潢。逞凶後，多數嫌犯鳥獸散，警方抵達時，現場只剩41歲李姓男子與22歲鄭姓男子。有目擊民眾質疑，案發後嫌犯一度與店家拉下鐵門，恐有湮滅監視器證物之虞，且警方未在第一時間以現行犯逮捕，而是事後才報請偵辦。

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對此，吉安警分局副分局長李振華受訪說，李姓男子過去確實曾是警友會成員，但目前早已離任，並不具備警友身分。警方辦案立場一向公平公正，絕對不會因為涉案人過去背景而有所包庇。針對外界質疑未即時逮捕，警方解釋，現場雖留有兩名涉嫌人，但全案涉及多人暴力行為，需擴大追緝其餘逃逸嫌犯，目前已將李、鄭兩男帶回偵訊，全案依《刑法》妨害秩序及毀損罪嫌報請花蓮地檢署指揮偵辦。

吉安警分局強調，法律不容許任何形式暴力行為，對於挑戰公權力者絕對採取「零容忍」態度。警方目前已成立專案小組，持續透過監視器鎖定其餘在逃涉案人士。警方呼籲，若民眾遇有債務糾紛，應循法律程序救濟，切莫因一時衝動或酒後滋事而觸法。

麻將館遭多名惡煞砸店。（警方提供）

麻將館遭多名惡煞砸店。（警方提供）

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