為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    噁男假通話偷拍泳池換裝口罩遮車牌逃逸 落網辯「泳褲很好看」

    2026/03/25 10:09 記者翁靖祐／台北報導
    李男於大安運動中心假裝通話，實則偷拍被判處拘役50日。（資料照）

    李男於大安運動中心假裝通話，實則偷拍被判處拘役50日。（資料照）

    2025年2月21日，李姓男子、A男分別於台北市大安運動中心游泳，未料李男竟趁兩人都在更衣室之際，佯裝以手機進行通話，實則偷拍A男換泳褲的畫面。最終，A男察覺以後透過運動中心櫃台人員協助報警，李男見狀甚至還趁隙逃離現場，並用口罩遮蔽車牌揚長而去。台北地方法院考量，李男未拍攝到A男裸露畫面，因此依無故以錄影竊錄他人非公開活動罪判處李男拘役50日，得易科罰金，可上訴。

    2025年2月21日下午1時許，李男與A男皆在大安運動中心游泳池男子更衣室，李男見A男結束淋浴後正好要換泳褲之際，佯裝透過手機進行通話，並藉此進行偷拍，A男見狀後察覺有異，上前質問李男後，又前往櫃台請工作人員協助報警。

    李男眼見東窗事發，於是企圖趁隙逃離現場，並透過口罩遮掩車牌以後騎車離開，但最終仍被警方繩之以法。李男落網以後，雖然承認自己有偷拍行徑，但是堅決否認有妨害性隱私犯行，辯稱是「因為看到A男泳褲很好看，因為不好意思問他，所以拿手機從A 男後面拍攝」、「當下A男看到，所以就把影像刪掉，但他只是好奇A男的泳褲」，「確實沒有經過A男同意，但事後有跟他道歉」。

    台北地檢署於去年10月依照無故攝錄他人性影像罪嫌起訴李男，但台北地院審理後，認為李男堅稱僅拍攝告訴人身著泳褲之背影等語，卷內亦無其他積極事證可認被告確實攝得性影像，因此依照無故以錄影竊錄他人非公開活動罪判處李男拘役50日，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播