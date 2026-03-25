噁男假通話偷拍泳池換裝口罩遮車牌逃逸 落網辯「泳褲很好看」

李男於大安運動中心假裝通話，實則偷拍被判處拘役50日。（資料照）

2025年2月21日，李姓男子、A男分別於台北市大安運動中心游泳，未料李男竟趁兩人都在更衣室之際，佯裝以手機進行通話，實則偷拍A男換泳褲的畫面。最終，A男察覺以後透過運動中心櫃台人員協助報警，李男見狀甚至還趁隙逃離現場，並用口罩遮蔽車牌揚長而去。台北地方法院考量，李男未拍攝到A男裸露畫面，因此依無故以錄影竊錄他人非公開活動罪判處李男拘役50日，得易科罰金，可上訴。

2025年2月21日下午1時許，李男與A男皆在大安運動中心游泳池男子更衣室，李男見A男結束淋浴後正好要換泳褲之際，佯裝透過手機進行通話，並藉此進行偷拍，A男見狀後察覺有異，上前質問李男後，又前往櫃台請工作人員協助報警。

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李男眼見東窗事發，於是企圖趁隙逃離現場，並透過口罩遮掩車牌以後騎車離開，但最終仍被警方繩之以法。李男落網以後，雖然承認自己有偷拍行徑，但是堅決否認有妨害性隱私犯行，辯稱是「因為看到A男泳褲很好看，因為不好意思問他，所以拿手機從A 男後面拍攝」、「當下A男看到，所以就把影像刪掉，但他只是好奇A男的泳褲」，「確實沒有經過A男同意，但事後有跟他道歉」。

台北地檢署於去年10月依照無故攝錄他人性影像罪嫌起訴李男，但台北地院審理後，認為李男堅稱僅拍攝告訴人身著泳褲之背影等語，卷內亦無其他積極事證可認被告確實攝得性影像，因此依照無故以錄影竊錄他人非公開活動罪判處李男拘役50日，得易科罰金，可上訴。

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