桃園貨櫃車疑未注意高度 猛撞涵洞後翻覆「倒地不起」

李姓男子駕駛貨櫃車疑未注意高度，猛撞楊梅涵洞翻覆「倒地不起」。（記者李容萍翻攝）

桃園市楊梅區楊新路一段、新梅一街路口（靠近楊梅公賣局、台鐵涵洞），今（23）日上午10時發生貨櫃車翻覆事故，由李姓男子（60歲）所駕駛貨櫃曳引車行經事故地點時，疑似未注意4公尺的限高標示，貨櫃頂部撞擊鐵道涵洞上緣後，當場側翻橫躺在路中央，車道一度受阻。

楊梅警分局說明，警方獲報趕抵現場發現，李男駕駛的貨櫃車側翻於車道上，造成路段交通受阻。經初步了解，李男駕車行經事故地點，疑似誤判貨櫃高度與涵洞限高，導致車輛在通過時撞擊涵洞翻覆。

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事故當事人李男受輕微擦挫傷，無生命危險，警方現場對李男進行檢測，其酒測值為0，確切肇事原因仍待進一步釐清；同時呼籲用路人行經涵洞等限高路段，應注意自身車輛的高度，以免導致事故發生。

到場關心事故的瑞原里長黃定宏表示，今年1月13日下午3時8分許楊梅區楊新路一段、新梅一街路口才發生貨櫃車翻覆意外，時隔2個多月原址又發生貨櫃車翻覆事故，不僅涵洞前方「ㄇ」型鐵架的很多支警示被撞到翻起來，保護涵洞水泥的鐵板也被撞壞，這些都是駕駛人沒注意限高就直直撞擊的痕跡，這回還好不是上下班交通尖峰時段，因為今年初的事故，他在警方未抵達現場前，當時在場協助指揮交通1個多小時，等待貨櫃車被扶正、拖離現場。

李姓男子駕駛貨櫃車疑未注意高度，猛撞楊梅涵洞翻覆。（記者李容萍翻攝）

李姓男子駕駛貨櫃車疑未注意高度撞上涵洞，橫倒在車道中央。（瑞原里長黃定宏提供）

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