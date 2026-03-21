少年車手黑吃黑96萬！他慘被當替罪羊 詐團押人逼吐錢

彰化蕭姓男子、柯姓男子專門吸收未成年加入詐騙集團，彰化地院依招募未成年加入犯罪組織等罪，判處蕭男3年6月、柯男2年4月徒刑。（資料照）

彰化有個詐騙集團專門吸收未成年人，陳姓、潘姓及江姓少年都被拉入當車手或收水，卻在面交96萬元贓款時離奇失蹤。集團懷疑陳姓少年「黑吃黑」，找來潘、江2人問罪，甚至將江姓少年強押上車帶走逼供。彰化地院審理，依招募未成年加入犯罪組織、對少年恐嚇取財未遂等罪，判處招募主嫌蕭男3年6月、柯男2年4月，共犯謝男8月徒刑。

判決書指出，蕭男與柯男2023年3月間為暱稱「紅冰」為首的詐欺集團招募人手，明知潘姓少年未滿18歲，仍以介紹可獲1萬元報酬為誘因，找他當取款車手或收水。

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同年3月3日晚間，陳姓少年面交取得96萬元後失聯，詐團懷疑錢被侵吞，鎖定與他有聯繫的江姓少年。當晚「紅冰」與蕭男、柯男等人到員林公園，約出潘姓及江姓少年問罪，2人遲遲無法交代陳姓少年行蹤，眾人翻臉將江姓少年強押上車，載往彰化市由謝男經營的修車廠繼續逼供。

眾人包圍江姓少年，沒收手機讓他無法對外聯繫，「紅冰」更出手掌摑，逼交出96萬元，「不只拿96萬，要連本帶利拿960萬元」。江姓少年一再解釋錢不在自己身上，仍遭恐嚇長達數小時，直到他允諾籌錢才獲釋，事後心有餘悸報警。

法院審理，蕭男等3人均否認犯行，謝男辯稱僅出借場所未參與，但法官依被害少年證詞、共犯供述及通聯紀錄，認定3人對追討動機及強押、恐嚇行為均知情並分工參與。

法官審酌，蕭、柯2人在本案前已有加重詐欺案件在審，仍不知悔改，不僅招募未成年加入詐團，還為追討贓款對少年施以恐嚇與強制行為，法治觀念淡薄，分別判處蕭男3年6月、柯男2年4月，謝男8月徒刑，全案仍可上訴。

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