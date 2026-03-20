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    首頁 > 社會

    「欣樂」遊覽車桃園擦撞路邊大貨車 車上乘客19人輕傷

    2026/03/20 23:06 記者吳亮儀／台北報導
    桃園市晚間發生「欣樂遊覽車」擦撞路邊大貨車事故。（記者吳亮儀翻攝）

    桃園市晚間發生「欣樂遊覽車」擦撞路邊大貨車事故。（記者吳亮儀翻攝）

    桃園市蘆竹區榮安路今天晚間6時47分，發生欣樂遊覽車客運公司所屬遊覽車，擦撞停靠路邊的沅太交通公司大貨車事故，遊覽車車內乘客人數共20人，事故造成19人輕傷。

    事發後，公路局、新竹區監理所立即成立「0320蘆竹甲級事故應變小組」應變處理，公路局表示，已將傷者送至桃園敏盛醫院（3人）、林口長庚醫院（16人），截至10時20分止，19名乘客都在醫院治療中，無須住院，另有關事故確切原因尚待警方調查。

    公路局表示，事故的欣樂遊覽車公司大客車，該車在2019年1月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是今年1月20日，下次定檢日為今年7月18日；蘇姓駕駛人（61歲）駕籍正常，近一週駕駛工時都正常，今天出車期間都沒有超速。

    公路局表示，已要求欣樂遊覽車公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，另外，新竹區監理所將在明天（21日）上午啟動事故立即性加強管理措施，派員到事故業者公司進行安全管理查核，若有違反汽車運輸業管理規則情事，將依相關規定裁處。

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