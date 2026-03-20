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    首頁 > 社會

    新竹男口角失控殺外甥 今被判無期徒刑

    2026/03/20 23:14 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹曾姓男子與外甥口角，盛怒下持刀砍死外甥，連母親也遭波及，新竹地院今依殺人罪判處曾男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。（記者廖雪茹攝）

    新竹曾姓男子與外甥口角，盛怒下持刀砍死外甥，連母親也遭波及，新竹地院今依殺人罪判處曾男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。（記者廖雪茹攝）

    新竹地方法院17日起，由國民法庭密集審理一起人倫悲劇殺人案，曾姓男子因與劉姓外甥兩人發生口角，盛怒下持刀 外甥，高齡8旬的曾母上前阻止也遭砍傷，最後外甥重創不治，新竹地院辯論終結後，今依殺人罪判處曾男無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

    判決指出，曾男與母親及劉姓外甥同住在新竹市，但曾男與外甥長期不合，屢屢為生活瑣事爭吵。2024年11月9日晚間9時許，曾男與外甥再度爆發口角，情緒失控下持廚師刀攻擊對方。劉男雖一度躲入浴室試圖避難，仍遭追砍，傷勢嚴重。衝突過程中，曾母見狀上前阻止，卻也遭波及，手指受傷。

    曾男連續揮刀10餘下，導致劉男當場倒臥血泊中，失去呼吸、心跳，經送醫搶救仍宣告不治。案發後，警方迅速趕抵現場逮捕曾男，並依殺人罪嫌移送法辦。

    新竹地檢署檢察官審酌曾男犯行重大，且手段兇殘，依法提起公訴並建請從重量刑。國民法庭審理期間，綜合被告犯後態度、犯案動機及手段等情節，認定其行為已嚴重侵害他人生命法益，今天下午作出無期徒刑判決，扣案刀具沒收。

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