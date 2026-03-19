血染浴室卻無掙扎痕？台中情侶雙屍案「T字交疊」 疑割頸女友再自傷

發生情侶雙屍案的出租套房。（記者許國楨攝）

台中市西區一處新落成不久的出租套房，18日晚間驚傳情侶雙屍命案，隨著警方調閱監視器與現場勘驗，案情輪廓逐漸清晰，不排除男方買刀割頸女友再自傷，但兩人陳屍浴室血泊中，卻出現相關洗浴用品擺設「整齊如常」詭異現場，也讓整起案件增添更多疑點。

經查，30歲張男與同齡方姓女友當天凌晨0時57分一同返回租屋處，未料僅過約半小時，張男於1時23分獨自外出，前往附近五金百貨店購買水果刀並在1時58分返回，此後至案發被發現前，該處再無任何人進出，鄰居也證稱，約凌晨2時曾聽見屋內傳出疑似爭吵聲，時間點與監視器畫面吻合。

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直到晚間7時許，因方女未依時到超商上班，店長通知其母親，家屬與房東進屋查看，赫然發現兩人倒臥浴室血泊中，當場嚇壞報警，警消到場時，兩人已明顯死亡，現場隨即拉起封鎖線進行採證，浴室疑為主要案發地點，空間狹小，兩具遺體呈現詭異姿態。

張男腳掌部分伸出浴室外，方女則倒臥在其上方，兩人部分肢體交疊呈T字型，更令人不寒而慄的是，浴室內雖血跡斑斑，但洗髮精、沐浴乳等物品擺放整齊，未見明顯翻動或掙扎痕跡，與一般激烈衝突現場大相逕庭。

經檢視，方女頸部有2處刀傷，張男則有5處，現場並起出一把沾血水果刀，由於門窗完好、無外力侵入跡象，不排除是男方割頸女友後再自傷，是否涉及藥物或其他因素介入，目前全案已報請檢察官指揮偵辦，相關血跡與跡證均送驗中，＇確切死因與案發經過，仍有待進一步調查釐清。

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