盜用美女圖誘宅男「裸聊」 詐不到就翻臉持性影像勒索

大園警分局發動跨縣市逮捕行動，查獲多名詐團成員。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市警局大園分局接獲報案，有詐騙集團以美女頭貼為幌子，在多個網路社群及Line群組引誘宅男加入會員後進行「裸聊」，以此取得被害人性影像，詐團先以投資虛擬貨幣為由詐騙金錢，若對方有所防備，即翻臉以散布私密影像恐嚇勒索，警方長期蒐證後報請新竹地檢署指揮偵辦，經跨縣市發動數波搜索逮捕行動，查獲11名涉案人員到案。

警方調查，詐團先是盜用網路美女圖或頭貼截圖，隨後在各大社群以交友為幌亂槍打鳥吸引宅男入彀，受害網友需先繳交1000元加入會員才能加入「裸聊」，但所謂裸聊卻是被害人單方脫光衣物，詐團掌握著帳號根本沒有所謂美女，更別說「對等脫衣裸聊」，而被害人上當後，即被側錄性影像，詐團隨後透過掌握的美女帳號要求會員投資虛擬貨幣，企圖以此誆騙金錢，當若被害人有所防備不願意投資，即以掌握對方性影像、翻臉恐嚇勒索。

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其中一名受害宅男就被恐嚇交付5萬元贖回性影像，當事人獲悉騙局、更遭恐嚇而鼓起勇氣報警究辦，大園警分局抽絲剝繭追查掌握詐團成員，報請檢方偵辦後，近期跨縣市發動數波逮捕行動，查獲詐團成員11人到案送辦，經查該集團才成立犯案未久即被瓦解，過濾出6名多為20多歲的受害人，每一受害人均只受騙各1千元會員費，未被恐嚇勒索得逞。

警方呼籲，網路交友應提高警覺，切勿進行私密視訊或輕信不明投資管道，如遇可疑情形，請立即報警求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查後詐團成員使用車輛。（記者余瑞仁翻攝）

警方查後大批犯案用手機。（記者余瑞仁翻攝）

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