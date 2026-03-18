開假發票幫多家企業逃稅147萬 勻開負責人「虛報進項」再吞92萬遭起訴

北檢調查，蘇男虛報進項金額1852萬餘元，藉此逃漏營業稅92萬餘元，同時開立不實發票95紙，虛列銷售額達2950萬餘元，協助多家公司逃漏營業稅147萬餘元，整體逃漏與協助逃漏稅額逾240萬元。（記者劉詠韻攝）

蘇姓男子涉嫌利用公司虛開發票、製造假交易，大規模逃漏營業稅並協助他人規避稅賦。台北地檢署調查，蘇男一方面虛報進項金額1852萬餘元，藉此逃漏營業稅92萬餘元；另方面開立不實發票95紙，虛列銷售額達2950萬餘元，協助多家公司逃漏營業稅147萬餘元，整體逃漏與協助逃漏稅額逾240萬元，偵結後依法提起公訴。

起訴書指出，蘇男明知勻開公司與華泰國際、高爾富公司並無實際交易事實，卻取得不實進項發票共42紙，充當進項憑證，虛報進項金額達1852萬餘元，藉此成功逃漏營業稅共92萬6233元，嚴重損害國家稅收公平。

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此外，蘇男在無實際銷貨的情況下，以勻開公司名義開立不實統一發票共95紙，交付予上田藥品、怡信實業、智全國際等公司。這些不實發票的銷售額總計高達2950萬9668元，幫助上述公司逃漏營業稅共計147萬5484元。

檢方偵查後認為，蘇男身為商業負責人，其行為已觸犯商業會計法「填製不實會計憑證罪」、稅捐稽徵法「詐術逃漏稅捐罪」及「幫助他人逃漏稅罪」，並依法提起公訴。

起訴書中也提到，由於稅捐稽徵法於2021年曾進行修法，提高罰金刑責，經比對新舊法後，採較有利於被告的舊法裁量，但因蘇男虛開憑證與逃漏稅的犯意各別、行為互異，建請法院分併論罰，以資懲戒。

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