小心被詐！假冒鳳山園藝試驗分所賣山竹 加LINE騙個資

鳳試分所今澄清絕對不會請民眾加入LINE群組，提醒民眾留意避免受騙。（鳳試分所提供）

有人假冒農試所鳳山熱帶園藝試驗分所名義於網路社群PO文，佯稱試驗種植山竹1.5公斤販售299元，誆騙民眾加LINE購買，甚至意圖騙取個資，留下地址卻是鳳儀書院位置；鳳試分所今澄清絕無此事，嚴正聲明公部門不會進行任何販售商業行為，也絕對不會邀請民眾加入LINE群組，提醒民眾留意避免受騙。

民眾通報，有人假冒行政院鳳山熱帶園藝試驗分所，網路社群PO文「試驗種植山竹成熟了，每箱1.5公斤品嘗價299元，想要購買民眾加LINE，數量不多、先排先得」，還留下鳳山區假地址，經查為鳳儀書院位置。

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鳳試分所今天澄清並嚴正聲明，目前僅設有臉書官方粉絲專頁，是唯一官方管道，並無其他帳號，目前並無開設Instagram （IG） 或Threads （脆） 等官方帳號，且鳳試分所為公家研究單位，絕對不會透過社群平台進行任何物品販售、團購或商業交易行為。

鳳試分所表示，民眾若於IG或Threads上，看到自稱分所帳號，請務必提高警覺，切勿點擊不明連結，或提供個人資訊，以免受騙。官方資訊請認明農業試驗所官方網站，與農業部農業試驗所和鳳山熱帶園藝試驗分所Facebook粉絲專頁消息，如遇疑似詐騙請立即通報；防詐騙專線165，農產品詐騙服務專線 （02） 4499595。

鳳試分所今澄清不會進行任何販售商業行為，提醒民眾留意避免受騙。（鳳試分所提供）

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