台中連現低血糖自摔！阿北鏡片噴飛倒路旁 女血糖僅21險休克

葉男自摔後連眼鏡都噴飛。（民眾提供）

台中街頭接連上演驚險一幕！兩名機車騎士因低血糖突昏眩自摔，其中一名阿北倒地瞬間力道過猛，眼鏡當場噴飛，另名女子血糖更低到僅21mg/dL，差點休克，所幸2起事件都恰巧被巡邏員警發現，及時通報救護人員處置，避免憾事發生。

第一起事件發生在15日中午12時許，第一分局公益派出所員警巡經向上市場附近中美街時，發現62歲葉男倒臥道路中央，身旁機車傾倒，安全帽仍戴在頭上，由於現場車流頻繁相當危險，員警立即下車查看並通報119，同時在車道上交通疏導與警戒，避免2次事故。

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經了解，葉男當天上午只吃了少量食物，疑血糖與血壓不穩，在停妥機車後突然一陣暈眩，隨即癱軟倒地，因倒地衝擊力大，眼鏡鏡片甚至當場被震飛，救護人員到場後，與警方合力將他抬上擔架送醫，所幸沒有大礙。

無獨有偶，另名53歲陳姓女子前晚騎車行經西屯路與弘孝路口時，也突然自摔連人帶車倒臥路旁，當時巡經的第六分局西屯所員警見狀立即上前查看，只見陳女雙眼無神、意識逐漸模糊，幾乎無法應答，員警一邊持續與她對話，一邊將她從機車旁攙扶至人行道安全處，並緊急通報救護車。

救護人員檢測發現，陳女血糖值僅21mg/dL（正常約70mg/dL以上），已瀕臨休克邊緣，情況相當危急，所幸警方即時發現並協助送醫，把握黃金救援時間，女子出院後特別向警方表達由衷感謝，感念員警在危急時刻伸出援手。

警方協助陳女就醫。（民眾提供）

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