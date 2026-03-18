友人性侵熟睡女 男友在旁昏睡不知

台東地檢署。（資料照）

一對男女與友人楊男至台南市歸仁區的一處汽車旅館休息，想不到楊男卻趁著2人睡起不醒跟著躺上床，即使女子男友也在一旁，楊男仍趁機性侵女子，還是等到女子醒來發現下體流出精液才曉得，一查連肛門都殘留楊男DNA。案經台東地檢偵辦，檢方日前偵結，雖楊男咬定是兩情相悅，但檢方認定其罪嫌重大，起訴楊男。

時間是發生前年6月間的某日早上7時至12時，起訴書指出，楊男與被害人、被害人男友為友人關係，事發當日，3人前往汽車旅館休息。楊男見這對男女尚在熟睡，竟基於乘機性交之犯意，趁女子睡著而不知抗拒之際，以生殖器進入女子生殖器之方式性交。

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警方偵訊時，待這對情侶睡醒後，女子覺得有異，男友也出示手機通訊表示，女友在發現後第一時間就告知自己，也立即報警。

警方在被害女子陰道深處、內褲和肛門採樣，透過刑事警察局比對，發現都驗出楊男DNA殘留。

雖然男友就躺在旁邊，楊男還與女子性交，只是楊男矢口否認犯行，辯稱自己與女子係合意發生性行為。檢方在綜合相關證據後認定，楊男係涉刑法「乘機性交罪」，並依法將其提起公訴。

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