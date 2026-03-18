下市公司昶虹掏空5億！ 前董座特助賴基宗100萬交保、限制出境

下市公司昶虹電子前董事長許榮傑昨晚近10時被移送北檢複訊。（記者劉詠韻攝）

下市公司昶虹電子前董事長許榮傑，其特助賴基宗涉嫌與中國廠商進行虛假交易，並透過違法對外擔保等手法搬移資金，掏空公司資產高達5億元。台北地檢署檢察官黃琬珺昨日指揮新北市調查處發動搜索，帶回許榮傑及賴基宗父子等5人到案；檢方漏夜複訊後，諭知賴男以100萬元交保，並限制住居、出境及出海，其餘被告請回，全案朝違反證券交易法「特別背信」、偽造文書等罪嫌偵辦。

昶虹電子（原代號2443）在本案爆發前即已出現財務異常。公司因未能如期申報2023年度財報，簽證會計師對其財務報表出具「無法表示意見」，遭證交所多次停止交易，並於2024年11月正式下市。

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檢調接獲檢舉，昶虹電子下市後由新經營團隊清查帳務，發現前任高層留下的財報存在多項異常，且有鉅額資金流向不明，追查發現，前董事長許榮傑的特助賴基宗疑為本案核心人物，涉案手法主要分為3類，包括偽造公司決議製造假交易、違法對外提供擔保造成資金流失，以及以不實帳務掩飾資金缺口。

其中，賴基宗涉嫌於2023年7月偽造中國蘇州子公司董事會決議，與當地廠商進行虛假交易，並開立高達5300萬人民幣匯票；事後雖聲稱交易取消，但資金並未回流，去向成謎。2024年7月間，賴男又與許榮傑先行匯出180萬人民幣予中國廠商，並進一步替另一家公司提供高達5500萬人民幣擔保，最終相關款項均未收回，造成公司重大損失。

此外，昶虹國際財務主管尤坤淟、吳陵雲明知5300萬人民幣資金已流出且未回收，仍未依規定如實登載帳目，涉嫌掩飾財務異常。另賴基宗自2023年10月起，疑以兒子充當人頭，向子公司易特聯合詐領每月約3至4萬元薪資，累計逾10萬元。

鄧姓證人昨晚約近10時許移送北檢。（記者劉詠韻攝）

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