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    首頁 > 社會

    軍人網路賭博不起訴 卻被懲處2大過翻案吞敗

    2026/03/18 06:16 記者鮑建信／高雄報導
    陸軍航特部王姓軍人涉及網路賭博，經軍方記2大過懲處，他不服上訴，被高雄高等行政法院駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    陸軍航特部王姓軍人涉及網路賭博，經軍方記2大過懲處，他不服上訴，被高雄高等行政法院駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    陸軍航特部王姓軍人涉及網路賭博，被懲處2大過，列入汰除名單，他不服指出，賭博案業經檢方處分不起訴定讞，要求還他清白，被高雄高等行政法院判決駁回。

    據了解，2022年上半年間，陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部飛機保修廠王姓上等兵，為賺取額外收入，每月花費500元至5000元不等，利用手機註冊「NATURAL8娛樂城」博弈網站下注參與賭博，業經軍方查證屬實，懲處2大過。

    王男不服指出，軍方內部調查此案，曾誘導他承認賭博之事。又說，此案業經台南地檢署調查終結，查無證據，予以不起訴定讞，可以證明其清白，要求撤銷2大過處罰。

    高高行開庭調查，軍方提出會議紀錄等證物，認定人事評議會開會過程，均依照有關規定辦理，及王男網路賭博事證明確，嚴重影響國軍形象，依陸海空軍懲罰法和國軍軍風紀維護實施規定懲處2大過，並無不妥，判決駁回。王男雖然提起上訴，卻未在期限內繳交裁判費，因而被駁回，全案落幕。

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