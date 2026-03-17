悶殺男嬰藏屍6年深表悔悟 法官揭其他子女險遭殃撤緩刑入獄定讞

黃男因不滿4月大的兒子哭鬧，用抱枕蓋住兒子的口鼻致死。（資料照）

2017年11月基隆黃姓男子與楊姓女子誕下一子，隔年3月黃男在妻子外出以後因不滿兒子哭鬧，竟以抱枕蓋住其口鼻。事後黃男為躲避法律責任更把兒子的遺體放入行李袋中，藏屍長達6年，全案因兒子達入學年齡，教育單位卻找不到人才曝光。基隆地院依過失致死、遺棄屍體罪併處2年，緩刑4年；高等法院維持原判，但撤銷緩刑；上訴至最高法院以後被駁回，全案定讞。

起訴指出，2018年3月，黃男在妻子外出以後留於家中照看兒子，卻因不滿兒子哭鬧，拿起抱枕將不到4個月大的兒子口鼻蓋住，忽略其無法翻身和掙扎的能力，最終導致其窒息而亡。黃男和妻子商討後，決定將兒子的遺體放入行李袋中帶在身邊，以避東窗事發。

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黃男和楊女離異後，兒子的遺骸由黃男帶在身邊。黃男聲稱希望讓兒子能夠落葉歸根，故將其帶回老家基隆附近的郊區棄置。不過，因為2024年恰好為其兒子的入學年齡，但教育單位卻找不到人，於是通報警政單位，全案才被揭發。

基隆地院一審時，黃男多次言及自己的悔意，並且承諾未來會照顧和楊女的其餘3名子女，法官認為黃男犯後確有悔意，應無再犯之虞，依過失致死罪、遺棄屍體罪，分別判處1年8月、8月，併處2年徒刑，緩刑4年。

高院審理時，法官考量黃男和楊女另3子女皆由楊女之母獨力照顧，且雖然黃男稱會履行父親職責，但實際上，並無支付任何照顧費用，過去也不只一次用枕頭悶住其他孩子等情，撤銷緩刑。案再上訴後，日前遭到最高法院駁回，全案定讞。

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