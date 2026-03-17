39歲男燒光祖厝！掰伯父遺言「燒掉祖厝，我會重建」

陳男去年2月17日首度縱火燒自家三合院。（民眾提供）

彰化縣二林鎮陳男（39歲）去年2月間跟父親討錢不成，2人發生口角，陳男憤而燒掉自家的三合院並波及鄰居的房子。該案進入彰化地院審理，陳男辯稱，伯父生前告訴他「房子燒掉，他會重建」，他覺得有道理，就放火燒房；陳父並未替兒子求情，法院以其共犯5罪，依公共危險罪、毀損他人物品罪判處8年6月徒刑。

判決書揭露，警方問他為何燒房子？陳男驚爆，伯父生前曾對他說，你家只有一間房子，要不要把它（三合院）燒掉，「燒掉後，我會重建」，他覺得，伯父說的有道理，整個三合院就只有他們一間房子，留著也沒用，乾脆放火燒一燒，「我只想放火簡單燒」，把「不好的東西」燒掉，沒想到整個燒起來。大火發生後，他跑出去躲藏，凌晨5點回來，遇到爸爸，兩人再發生口角，陳男追打陳父後，再到房間內燒報紙，並發生延燒。2次火警，整個三合院幾乎付之一炬。

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判決書指出，陳男因情緒不穩，家人申請家暴令，去年2月17日晚間10時為了向陳父要錢，發生口角，陳男遂以打火機引燃毛毯，再放於椅子，火苗引燃三合院的東側護龍，客廳、廚房皆坍塌。隔天清晨5時力陳男再於房間內引燃報紙，火勢延燒，造成家具、木門、天花板、木板隔間均燒毀。火大波及停在三合院旁的自小客車。陳男彷彿是「危險人物」，6月間又徒手砸鄰居的汽車和冷氣外機。

法官表示，被告放火燒毀住宅的犯行昭然可認，審酌被告不思以和平方式理性解決跟父親的爭執，竟放火燒房，所生損害不小，且又未與被害人達成和解，因此判處8年6月徒刑。至於大火延燒至4鄰居部分，各處2月徒刑，應執行5月，可易科罰金。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

陳男向父親討錢不成，縱火燒家，警方據報逮捕。一審被判8年6月。（資料照）

陳男去年2月17日首度縱火燒自家三合院。（民眾提供）

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