竹北某集合住宅清晨原因不明起火 無人受困受傷

新竹縣竹北市1處公寓大廈今天凌晨突發大火。（竹縣府消防局提供）

新竹縣竹北市文義街今天清晨6點多，1處公寓大廈的4樓住房突然火警，縣府消防局獲報後，立即派出多個分隊人、車到場灌救，所幸整棟公寓住戶都及時逃出，火勢也被迅速撲滅，現場並無人員受傷或受困，起火原因還待釐清。

消防局表示，起火的房間完全燃燒，面積約10平方米，消防人員抵達時，全棟住戶已都疏散，大樓消防設備也啟動救災，起火戶內5人順利逃出。起火戶表示，事發當下他們先聽到房間傳出疑似電器充電發生的爆炸聲響，第一時間他們報案後也曾使用滅火器試圖自行滅火，發現無法撲滅後就先逃出。

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縣府消防局表示，這起火警發生時許多人都還在睡夢之中，火勢確實從4樓住宅房間內部燃起，初步勘查顯示，燃燒的房間內有家具及電器，燃燒面積約10平方公尺。他們迅速撲滅火勢後，也依規通報火調人員到場釐清起火可能的原因，初步不排除是住家內電器設備或是家具長時間使用或未妥善管理所致，但是確定的失火原因還待調查後確認。

新竹縣府消防局動員搶救，很快撲滅火勢，沒有人員受困受傷。（竹縣府消防局提供）

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