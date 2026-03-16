宜蘭色男對2女子伸狼爪判刑3年10月 有再犯之虞延押2月

宜蘭市劉姓男子去年對2名女子伸狼爪被判刑3年10月，法官認為有再犯之虞裁定延押2月。（情境照）

宜蘭市劉姓男子在巷口見到騎乘腳踏車女子，竟上前從後方雙手環抱，趁機摸胸並用手指性侵，案發5小時後，又對另名穿著短裙女子觸摸下體，1天內在車水馬龍市區接連犯下強制性交罪和性騷擾罪，因屬累犯，宜蘭地院加重其刑，判處有期徒刑3年10月。

劉男前科累累，2021年4月曾在醫院急診室觸摸女病患下體，被判刑3月，去年9月22日又在宜蘭市區對2名女子摸胸及指侵、觸摸私處，12月1日被羈押至今，法官認為他有再犯之虞，裁定本月起延押2個月。

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判決指出，去年9月22日上午11點多，劉姓男子見到女子小美（化名）牽乘腳踏車，獨行在宜蘭市區一處巷口，強行以雙手從後方環抱，伸手觸摸小美胸部，接著將手伸進被害人內褲，用手指插入生殖器，得逞後徒步逃離現場。

22日當天下午4點多，劉男在宜蘭市街上騎腳踏車，目睹穿著短褲女子小玲（化名），騎到她的後面，趁對方來不及防備，用手觸摸小玲下體隱私部位，性騷得逞後騎車離去。

宜蘭地院合議庭認為，劉男2021年4月觸犯性騷擾罪後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，屬於累犯，為滿足個人性慾，分別對2名女子摸胸及指侵、觸摸下體，對被害人造成難以抹滅傷害與陰影。指侵犯行為強制性交罪，處有期徒刑3年6月，性騷擾罪判刑7月，應執行有期徒刑3年10月。可上訴。

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