疑被傳染性病狠殺同性友 法醫高大成曝關鍵行兇原因

台南姚姓男子疑懷疑黃姓友人傳染性病給他，當街將他砍死，法醫高大成認為，性病只是導火線，關鍵問題恐是兩人想分開又分不開的感情。（資料照）

台南市在白色情人節當晚驚傳持刀砍人案，一名姚姓男子懷疑遭到22歲黃姓男友人傳染性病，持刀將他砍死連臟器都外露，從死者的傷勢，法醫高大成認為，姚男應該是正面突襲，並說現在醫學進步性病並不難治療，強調同性戀中男男戀最難找，因此若是想在一起又不能在一起，想分開又分不開，恐是造成此起凶殺案的關鍵原因。

因黃男家屬認為兒子身材高大，犯案的姚男身形瘦小，怎麼打得過黃？且從兒子胸部致命傷與臟器外露、氣管遭割斷，傷勢如此嚴重，不相信是姚男1人獨力所為，懷疑還有共犯，要求檢警查明命案真相。

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高大成表示，1人或2人行凶，可以朝現場是1支刀還是2支刀，以及凶刀上的指紋來判斷，並說從死者臟器外露可以研判，兇手應該是從正面下手，且在無預警下行兇，因背後捅刀通常不會臟器外露。

針對兇嫌疑因被黃男傳染性病而行兇，高大成認為，除了愛滋病與梅毒紀錄較棘手，其實現在性病的治療很進步，藥也很有效，因此得到性病而殺人實在沒必要。

高大成認為，性病糾紛僅是此起命案的導火線，關鍵問題恐是兩人想分開又分不開的感情，才是釀成此起凶殺案的關鍵原因。

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