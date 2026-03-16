彰化2天18起掃墓火警 13處火災熱點墓區曝

花壇鄉第六公墓昨天燃燒6小時之久，消防人員辛苦打火。（消防局提供）

麥擱燒啊！儘管離清明節還有半個多月，掃墓人潮卻已提前出籠，彰化縣14、15日公墓及雜草火警頻傳，消防員疲於奔命，其中花壇鄉第六公墓甚至狂燒6個多小時才撲滅，消防局統計這兩天全縣共發生18起疑似掃墓引發的火災，因應掃墓人潮，從14日起至4月5日止，將在每個例假日共9天派員及車輛進駐各重點防治區域，結合無人機高空監控，提升巡查效率，並即時蒐證取締焚燒雜草及廣設取水站，防範火災發生。

消防局指出，重點防治區域包括彰化市岸頭山公墓、培元中學後方第二公墓、安溪東路第三公墓、一心南街第四公墓、員林市坡姜巷公墓、阿寶坑公墓、大村鄉第十二公墓、田中鎮第一公墓、鹿港鎮海埔公墓、福興鄉外中公墓、秀水鄉下崙公墓及二林鎮梅芳及東興公墓。

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花壇第六公墓昨天上午10點30分發生山林火災，消防局據報派出大批消防員趕往現場搶救，由於火場範圍相當廣，加上位處山區滅火不易，直到下午將近5點多才將火勢完全撲滅，消防員相當辛苦。

彰化縣消防局即時災情通報網這兩天周末假期陸續傳出公墓、山林或雜草火災，消防人員疲於奔命。消防局指出，今年清明節有4天連續假期，不少民眾計畫全家出遊，也因此提早全家動員掃墓，這兩天假日已有掃墓人潮，預計下星期假日掃墓人潮會明顯增加，而在3月底前達到高峰。

彰化縣兩天來發生18起疑似掃墓火災，消防員疲於奔命。（消防局提供）

彰化縣消防局將出動無人機高空監控，一旦發現有燃燒雜草，將立即前往取締。 （消防局提供）

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